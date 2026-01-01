En gran parte del mundo el año comienza el 1 de enero, en la cultura china el cambio de ciclo se da en una fecha distinta. El Año Nuevo Chino se rige por el calendario lunar, por lo que su inicio varía cada año y suele ubicarse entre finales de enero y mediados de febrero.

Para 2026, esta importante celebración comenzará el 17 de febrero y se extenderá hasta el 3 de marzo de 2027, marcando el inicio de un nuevo periodo energético dentro del horóscopo chino.

El animal que marcará el 2026 en el horóscopo chino

¿Cómo saber qué animal es en el horóscopo chino?

En el Horóscopo Chino existen 12 ciclos de animales, los cuales varían según el año de tu nacimiento:

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

Cada año del calendario chino está asociado a uno de los 12 animales del zodíaco, que siguen un ciclo fijo: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

The ‘Year of the Fire Horse’ is a time to act decisively and live authentically!



Fire Horse years are remembered as seasons of bold transformation. They challenge systems, awaken hidden strength, and demand authenticity.



The Year of the Fire Horse begins on 17 February 2026,… pic.twitter.com/DjmCN3c6T6 — Signature FX (@SignatureFx) January 1, 2026

En esta ocasión, el 2026 estará regido por el Caballo de Fuego, una combinación que simboliza dinamismo, acción, cambios rápidos y una fuerte necesidad de independencia. Este tipo de año suele impulsar decisiones importantes, movimientos laborales y transformaciones personales, aunque también exige cautela para no actuar de forma impulsiva.

Meta AI El Horóscopo Chino estará regido este 2026 por el Caballo de fuego

Los signos con mejor suerte durante el Año del Caballo 2026

De acuerdo con las interpretaciones del horóscopo chino, algunos signos tendrán un panorama más favorable durante este nuevo ciclo, especialmente en temas de trabajo, dinero y relaciones personales.

Tigre: vivirá un año de avances profesionales y mayor reconocimiento.

Cerdo: tendrá estabilidad económica y buenas noticias en el plano personal.

Perro: contará con apoyo y alianzas clave para cumplir metas.

Gallo: destacará por su disciplina y capacidad para generar ingresos.

Cabra: encontrará equilibrio emocional y oportunidades en el amor.

Aunque la suerte acompañe a estos signos, los expertos recomiendan mantener la organización financiera y cuidar la salud para aprovechar al máximo el año.

Pexels Aunque la suerte acompañe a estos signos, los expertos recomiendan mantener la organización financiera y cuidar la salud para aprovechar al máximo el año.

Signos que deberán actuar con más prudencia durante el Año del Caballo 2026

No todos los signos sentirán el impulso positivo del Caballo de Fuego. Algunos enfrentarán un periodo más retador, que exigirá paciencia y planificación.

Caballo

Rata

Buey

Conejo

Mientras tanto, Dragón, Serpiente y Mono atravesarán un año de suerte intermedia, con altibajos que podrán manejarse mejor si se toman decisiones con calma.

El Año Nuevo Chino 2026 invita a adaptarse al cambio, actuar con determinación y no perder de vista el equilibrio personal. Conocer la energía que trae este nuevo ciclo puede ser clave para prepararse y tomar mejores decisiones durante los próximos meses.