El Año Nuevo Chino, conocido también como el Festival de la Primavera, inicia este martes 17 de febrero y se extenderá hasta el 3 de marzo de 2026.

Basado en el calendario lunar, este periodo da la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, una combinación asociada con dinamismo, pasión y determinación.

Para millones de personas en Asia y el mundo, esta festividad representa mucho más que un cambio de fecha: simboliza cerrar ciclos, atraer prosperidad y fortalecer los lazos familiares.

🌕🐉✨ ¡Feliz Año Nuevo Lunar! ✨🐎🔥



Este 17 de febrero de 2026, el mundo celebra el Año Nuevo Lunar, también conocido como la Fiesta de la Primavera, una de las tradiciones más antiguas y significativas de la cultura china.

Se cierra el ciclo de la Serpiente de Madera y…



Se cierra el ciclo de la Serpiente de Madera y… pic.twitter.com/ZgO8KLdRNU — Baja News (@MxBajanews) February 17, 2026

Este es el significado del Año del Caballo de Fuego

Dentro del horóscopo chino, el Caballo es un signo vinculado al movimiento, la independencia y la energía expansiva. Cuando se combina con el elemento Fuego, se potencia la vitalidad, el liderazgo y la intensidad emocional.

Según la tradición, será un año ideal para emprender nuevos proyectos, tomar decisiones audaces, activar metas postergadas y apostar por cambios importantes.

¿Cómo puede prepararse para este nuevo Año Chino del Caballo?

Antes de que inicie oficialmente el año, las familias realizan una limpieza profunda del hogar. Esta práctica no es solo doméstica: simboliza eliminar energías estancadas y abrir espacio a nuevas oportunidades.

Sin embargo, el primer día del año lunar se evita barrer o sacar basura, ya que se cree que podría “expulsarse” la buena fortuna recién llegada.

📸✨ El Año Nuevo Chino 2026, en imágenes

El mundo se prepara para recibir al Caballo de Fuego, símbolo de energía, cambio y determinación.

Tradición, color y fuego para iniciar un nuevo ciclo.#AñoNuevoChino #ChineseNewYear2026 #CaballoDeFuego #FireHorse pic.twitter.com/jQFBGyHH3X — AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) February 17, 2026

La decoración también tiene un papel central. Los colores rojo y dorado predominan en puertas y ventanas, junto con el carácter chino, que significa buena fortuna. Colocarlo invertido simboliza que “la suerte ha llegado”.

Año Nuevo Chino 2026.

La cena de víspera es uno de los momentos más importantes. Cada plato tiene un significado simbólico:

Pescado: representa excedente y abundancia.

Dumplings: evocan riqueza por su forma similar a lingotes antiguos.

Tallarines largos: simbolizan longevidad.

Arroz glutinoso: unión y cohesión familiar.

Además, es común colocar mandarinas y naranjas en la mesa, ya que su pronunciación en chino se asocia con prosperidad y éxito.

Durante la celebración del Nuevo Año Chino es común que se regalen sobres rojos

Rituales populares para atraer buena energía en el Año Nuevo Chino

Durante los 15 días de celebración, muchas personas realizan prácticas simbólicas como:

Taza de arroz con monedas

Se llena un recipiente con arroz crudo y se introducen monedas doradas en su interior. Se deja en la cocina como símbolo de estabilidad económica.

Año Nuevo Chino 2026

Sobres rojos (hongbao)

Los adultos entregan dinero en sobres rojos a niños y jóvenes como deseo de suerte y protección. El rojo es considerado un color que ahuyenta la mala energía.

Activación del Caballo de Fuego

Colocar una figura de caballo orientada hacia la puerta.

Escribir metas personales y guardarlas en un sobre rojo.

Utilizar tonos rojo, naranja o dorado en accesorios o decoración.

Incienso y homenaje a los ancestros

Encender velas o incienso simboliza respeto, gratitud y armonía espiritual.