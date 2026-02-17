La llegada de un nuevo ciclo lunar representa mucho más que un cambio de fecha en el calendario; para millones de personas, es la renovación de la esperanza, la prosperidad y la búsqueda de equilibrio. El 17 de febrero de 2026 comienza oficialmente el Año del Caballo de Fuego, un periodo que, según la tradición oriental, está marcado por la energía, el movimiento y las transformaciones profundas.

Lea también: Un italiano, un francés y un inglés, los tres extranjeros heridos a bala en tienda de Montecristo

Consultores expertos en la materia, como la reconocida especialista en feng shui Thierry Chow, señalan que este año invita a estar atentos a las señales cósmicas para navegar los cambios con éxito.

Para quienes nacieron bajo el signo del Caballo -nacidos en 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014- este 2026 será su año zodiacal o “Ben Ming Nian”. Según Chow, ellos serán los protagonistas absolutos, enfrentando grandes giros en su carrera y relaciones, por lo que se recomienda centrarse en eventos positivos como bodas o nuevos proyectos para canalizar esa energía.

Por otro lado, las Cabras -nacidos en 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015- vivirán un año de florecimiento gracias a la aparición de “personas nobles” que brindarán apoyo oportuno, facilitando que sus metas finalmente tomen forma.

Lea también: Con ‘Joselito se va con las Cenizas’ se le dice adiós al Carnaval 2026

En contraste, los Monos -nacidos en 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016- disfrutarán de una etapa de estabilidad y paz, donde el equilibrio se mantendrá sin necesidad de grandes desplazamientos, especialmente si incorporan tonos pasteles en su día a día. Los Gallos -nacidos en 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017- experimentarán una intensa vida social y romántica, aunque deben ser cautelosos para distinguir los afectos genuinos de los chismes o romances complicados.

Para los Perros -nacidos en 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018- el panorama financiero y familiar es sumamente prometedor, con posibles ascensos laborales, aunque no deben descuidar su salud digestiva. El signo del Cerdo -nacidos en 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019- entra en una fase de recuperación tras un 2025 turbulento; la suerte regresa poco a poco, exigiendo paciencia y tiempo para sanar.

La situación es más exigente para la Rata -nacidos en 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020- que este año choca directamente con la energía dominante; para mitigar este conflicto, Chow sugiere viajar a destinos cálidos y realizar chequeos médicos preventivos. Los Bueyes -nacidos en 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021por su parte, podrían enfrentar pequeños malentendidos o rivalidades, por lo que deben elegir sus alianzas con cuidado y aprovechar el año para aventurarse en viajes por agua.

Lea también: “Ya tú eres ‘el Niño de Barranquilla’, yo soy el señor”, le dijo Édgar Rentería a Beéle después de darle un regalazo

Los Tigres -nacidos en 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022- gozarán de una alineación amistosa que traerá buenas uniones laborales y afectivas, siempre que cuiden su vista y sistema digestivo durante los meses de calor. Para el Conejo -nacidos en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023- la recomendación es la observación; al estar en una posición de desafío, debe ser precavido con las nuevas amistades y usar accesorios metálicos para equilibrar su energía.

Los Dragones -nacidos en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024- vivirán un 2026 lleno de movimiento, ideal para mudanzas o cambios de empleo, siempre que se mantengan activos para evitar lesiones por inquietud. Finalmente, las Serpientes -nacidos en 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025 tendrán un respiro tras su año propio, aunque deben vigilar que otros no se atribuyan sus méritos laborales y buscar ambientes frescos para contrarrestar la intensidad del fuego.