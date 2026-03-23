La astróloga cubana Mhoni Vidente, famosa por haber acertado varios acontecimientos mundiales en las últimas décadas, publica a diario las predicciones para cada uno de los signos del zodiaco. A continuación, un resumen de difundido por la vidente para este lunes 23 de marzo de 2026.
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Aries
Día para avanzar y tomar decisiones pendientes. Cuida la impulsividad en el amor y aprovecha oportunidades inesperadas.
Horóscopo de Mhoni Vidente este viernes 20 de marzo: amor, dinero y trabajo para los signos del zodiaco
Tauro
Necesitas estabilidad y orden, sobre todo en lo económico. Escucha consejos cercanos y evita gastos innecesarios.
Géminis
Mente ágil y comunicativa. Buen momento para resolver problemas y recibir noticias importantes. Evita dispersarte.
Cáncer
Emociones intensas. Día ideal para sanar relaciones y fortalecer vínculos familiares desde la sinceridad.
Leo
Carisma y protagonismo. Buen momento para liderar, fortalecer relaciones y retomar proyectos creativos.
Virgo
Organización clave. Enfócate en planificar y cuidar tu salud. Pequeños cambios traerán grandes resultados.
Libra
Busca equilibrio y evita conflictos. El amor puede darte un momento especial si te abres emocionalmente.
Escorpio
Transformación interna. Podrías cerrar ciclos importantes y enfrentar verdades en lo sentimental.
Sagitario
Energía positiva y ganas de explorar. Conversaciones importantes pueden cambiar tu visión.
Capricornio
Disciplina y resultados. Avances en metas personales, pero sin descuidar el descanso.
Acuario
Creatividad e innovación. Buen día para iniciar proyectos y conectar con personas afines.
Piscis
Introspección y sensibilidad. Reflexiona sobre tus emociones y evita cargar problemas ajenos.