La astróloga cubana Mhoni Vidente, famosa por haber acertado varios acontecimientos mundiales en las últimas décadas, publica a diario las predicciones para cada uno de los signos del zodiaco. A continuación, un resumen de difundido por la vidente para este lunes 23 de marzo de 2026.

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Aries

Día para avanzar y tomar decisiones pendientes. Cuida la impulsividad en el amor y aprovecha oportunidades inesperadas.

Tauro

Necesitas estabilidad y orden, sobre todo en lo económico. Escucha consejos cercanos y evita gastos innecesarios.

Géminis

Mente ágil y comunicativa. Buen momento para resolver problemas y recibir noticias importantes. Evita dispersarte.

Cáncer

Emociones intensas. Día ideal para sanar relaciones y fortalecer vínculos familiares desde la sinceridad.

Leo

Carisma y protagonismo. Buen momento para liderar, fortalecer relaciones y retomar proyectos creativos.

Virgo

Organización clave. Enfócate en planificar y cuidar tu salud. Pequeños cambios traerán grandes resultados.

Libra

Busca equilibrio y evita conflictos. El amor puede darte un momento especial si te abres emocionalmente.

Escorpio

Transformación interna. Podrías cerrar ciclos importantes y enfrentar verdades en lo sentimental.

Sagitario

Energía positiva y ganas de explorar. Conversaciones importantes pueden cambiar tu visión.

Capricornio

Disciplina y resultados. Avances en metas personales, pero sin descuidar el descanso.

Acuario

Creatividad e innovación. Buen día para iniciar proyectos y conectar con personas afines.

Piscis

Introspección y sensibilidad. Reflexiona sobre tus emociones y evita cargar problemas ajenos.