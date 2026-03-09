La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este lunes 9 de marzo, con mensajes dirigidos a los 12 signos del zodiaco.

Manuel Turizo y Maluma lanzan ‘Apambichao’, un homenaje musical al caribe colombiano

MC CAR presenta el video oficial de ‘Me voy’, una propuesta innovadora grabada en Cartagena

La última publicación de Britney Spears en Instagram generó preocupación entre sus seguidores tras conocerse su arresto

Según Mhoni, la jornada estará marcada por la necesidad de comunicarse con honestidad y afrontar nuevos desafíos con creatividad.

Además, la vidente sugiere mantenerse receptivo ante posibles novedades positivas que podrían llegar desde lugares o personas inesperadas.

Aries

Este lunes podría sentir un fuerte impulso para tomar la iniciativa en distintos aspectos de tu vida. Es un buen momento para asumir liderazgo, aunque conviene actuar con prudencia antes de decidir. En el plano sentimental, la franqueza ayudará a fortalecer la relación. También es posible que retomes un proyecto que habías dejado en pausa.

Tauro

El día invita a reflexionar sobre sus prioridades y a organizar mejor tus recursos. Podría ser una buena ocasión para revisar tus finanzas o planificar metas a futuro. Busca momentos de calma para recargar energías. Una recomendación de alguien cercano podría resultarte especialmente valiosa.

Géminis

La comunicación será tu principal herramienta durante la jornada. Podrías recibir información relevante o una propuesta que despierte tu interés. En el amor, la espontaneidad favorecerá momentos agradables. Una llamada o mensaje podría modificar tus planes de último momento.

Cáncer

Sus emociones estarán más intensas de lo habitual, por lo que será importante escuchar tu intuición antes de tomar decisiones importantes. En el trabajo, procura no sobrecargarte de responsabilidades. Recordar experiencias pasadas podría ayudarte a entender mejor lo que deseas en esta etapa.

Leo

La energía del día te favorecerá para destacar en el ámbito laboral o académico. Tu seguridad podría llamar la atención de quienes te rodean. En el terreno amoroso, alguien podría mostrar interés en ti. También podrías recibir reconocimiento por esfuerzos realizados recientemente.

Virgo

Este lunes será ideal para organizar tareas pendientes y enfocarte en los detalles. Es posible que encuentres una solución a un problema que venía preocupándote. Intenta no exigirte más de la cuenta. Un cambio imprevisto en tu agenda podría terminar siendo positivo.

Libra

Las relaciones personales tendrán un papel destacado hoy. Podrías fortalecer vínculos importantes o mejorar el diálogo con alguien cercano. En el trabajo, la cooperación con otros será clave para avanzar. Además, una invitación inesperada podría cambiar el rumbo de tu día.

Escorpio

Su determinación será un factor clave para avanzar hacia un objetivo que tienes en mente. Sin embargo, conviene no intentar controlar cada situación. En el ámbito afectivo, podrías recibir una sorpresa agradable. Una persona cercana podría recurrir a ti en busca de orientación.

Sagitario

La curiosidad y el deseo de explorar nuevas experiencias marcarán la jornada. Podría surgir una oportunidad relacionada con estudios, viajes o aprendizaje. En el amor, la honestidad será fundamental para mantener la armonía.

Capricornio

Su enfoque estará dirigido hacia el cumplimiento de metas y responsabilidades. Existe la posibilidad de recibir reconocimiento por tu dedicación. No obstante, intenta reservar tiempo para el descanso y para compartir con personas cercanas. Una conversación importante podría despejar dudas.

Acuario

La creatividad será su mejor aliada para iniciar proyectos o expresar ideas innovadoras. Podrías encontrarte con una propuesta diferente que rompa con la rutina. En el amor, un encuentro inesperado podría generar nuevas emociones.

Piscis

Su sensibilidad e intuición estarán especialmente activas. Prestar atención a los pequeños detalles te ayudará a tomar decisiones acertadas. En el plano sentimental, expresar lo que sientes puede fortalecer los vínculos. También podrías necesitar un momento de reflexión personal.