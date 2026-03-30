El último lunes de marzo llega con movimientos importantes en la energía astral. Según las predicciones de Mhoni Vidente, este 30 de marzo será una jornada marcada por decisiones clave, oportunidades de crecimiento y cambios emocionales para los signos del zodíaco.

Yaya Muñoz reveló su experiencia trabajando en Caracol Televisión, a propósito de la reciente polémica de acoso sexual

Los Dolcey: una herencia con mucho picante que sabe a Carnaval

Lady Gaga llega a los 40: estos son los looks y momentos que marcaron su historia y cambiaron la moda pop

Indicó que debe dejar atrás lo negativo y enfocarse en nuevos comienzos.

Aries

Este día favorece los avances y la liberación emocional. Es momento de dejar atrás culpas del pasado y enfocarte en construir un futuro más estable. En el amor, se mantiene la calma, pero si estás soltero, es tiempo de sanar.

Tauro

Las oportunidades se abren para destacar. Podrían surgir viajes o cambios positivos. En el amor, llega la estabilidad que tanto esperabas.

Géminis

Es un momento de reflexión y crecimiento personal. Evita pensamientos negativos y enfócate en lo que quieres lograr. Se avecinan noticias importantes en el entorno familiar.

Cáncer

La claridad emocional te permitirá tomar mejores decisiones. Deja atrás el drama y presta atención a posibles deslealtades.

Leo

Tu energía estará en su punto más alto. Confía en tu potencial y analiza si las relaciones actuales aportan a tu crecimiento.

Virgo

Tu capacidad de organización será clave. Evita volver al pasado y aprovecha las oportunidades en negocios y proyectos personales.

Libra

Es momento de proteger tu energía. Se aproxima un ingreso extra, pero debes evitar conflictos innecesarios.

Escorpio

Construyes bases sólidas para el futuro. La abundancia se acerca, especialmente si logras equilibrar tus finanzas.

Sagitario

Los desafíos pondrán a prueba tu fortaleza, pero también traerán crecimiento económico y personal.

Capricornio

Debes tomar decisiones con madurez y rodearte de personas positivas. Evita involucrarte en problemas ajenos.

Acuario

Se abre un ciclo de avances. Podrías recibir eso que tanto esperabas si mantienes la constancia.

Piscis

Las energías positivas te rodean. Se presentan oportunidades en lo económico y en el amor, pero debes mantener la discreción.