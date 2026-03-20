Este viernes 20 de marzo es el inicio del equinoccio de primavera y el fin de mercurio retrógrado, y por eso inicia un cambio energético importante que influirá en todos los signos del zodiaco.
Fernando Botero, la inspiración del nuevo sencillo de Maluma, Arcángel y NTG
Revelan setlist de Bryan Adams en el Movistar Arena de Bogotá
Natalia Reyes recibirá el Premio Salvo Basile a la Trayectoria Internacional 2026 en el FICCI
Según la astróloga Mhoni Vidente, este nuevo ciclo trae oportunidades de crecimiento, renovación y ajustes en distintas áreas de la vida.
Aries
Se abre un ciclo de protagonismo y liderazgo. Es momento de avanzar con seguridad en metas personales y laborales.
Tauro
Etapa ideal para mirar hacia adentro. Se recomienda cerrar ciclos y enfocarse en el bienestar emocional y espiritual.
Géminis
Se activan las relaciones sociales. Pueden surgir alianzas importantes o apoyos clave para proyectos.
Cáncer
Aumenta la visibilidad en el trabajo. Hay posibilidad de reconocimiento o avances significativos en la carrera.
Leo
Periodo favorable para expandirse. Viajes, estudios o experiencias nuevas marcarán este mes.
Virgo
Se avecinan cambios importantes, sobre todo en lo económico. Pueden llegar beneficios a través de terceros.
Libra
Las relaciones toman protagonismo. Se favorecen acuerdos, sociedades y resolución de temas pendientes.
Escorpio
Mayor carga laboral, pero también resultados positivos. La disciplina será clave para avanzar.
Sagitario
Momento ideal para disfrutar, crear y conectar con el amor. Se activa la creatividad.
Capricornio
El enfoque estará en el hogar y la familia. Se abren oportunidades para mejorar el entorno personal.
Acuario
Se fortalecen las comunicaciones. Buen momento para negociar, socializar y generar nuevas ideas.
Piscis
Se activan temas financieros. Podrían surgir ingresos adicionales o nuevas oportunidades económicas.