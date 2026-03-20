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Por:  Redacción SEO

Este viernes 20 de marzo es el inicio del equinoccio de primavera y el fin de mercurio retrógrado, y por eso inicia un cambio energético importante que influirá en todos los signos del zodiaco.

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Según la astróloga Mhoni Vidente, este nuevo ciclo trae oportunidades de crecimiento, renovación y ajustes en distintas áreas de la vida.

Aries

Se abre un ciclo de protagonismo y liderazgo. Es momento de avanzar con seguridad en metas personales y laborales.

Tauro

Etapa ideal para mirar hacia adentro. Se recomienda cerrar ciclos y enfocarse en el bienestar emocional y espiritual.

Géminis

Se activan las relaciones sociales. Pueden surgir alianzas importantes o apoyos clave para proyectos.

Cáncer

Aumenta la visibilidad en el trabajo. Hay posibilidad de reconocimiento o avances significativos en la carrera.

Leo

Periodo favorable para expandirse. Viajes, estudios o experiencias nuevas marcarán este mes.

Virgo

Se avecinan cambios importantes, sobre todo en lo económico. Pueden llegar beneficios a través de terceros.

Libra

Las relaciones toman protagonismo. Se favorecen acuerdos, sociedades y resolución de temas pendientes.

Escorpio

Mayor carga laboral, pero también resultados positivos. La disciplina será clave para avanzar.

Sagitario

Momento ideal para disfrutar, crear y conectar con el amor. Se activa la creatividad.

Capricornio

El enfoque estará en el hogar y la familia. Se abren oportunidades para mejorar el entorno personal.

Acuario

Se fortalecen las comunicaciones. Buen momento para negociar, socializar y generar nuevas ideas.

Piscis

Se activan temas financieros. Podrían surgir ingresos adicionales o nuevas oportunidades económicas.