La fiesta está llegando a su final y el aire de guayabo empieza a sentirse por toda Barranquilla. Es por eso que la reina, Michelle Char Fernández, liderará el cortejo fúnebre con el traje ‘El luto es venganza’, diseñado por estudiantes de Diseño de Modas de la Universidad Autónoma del Caribe.

Lea aquí: Jesús Urango, el folclorista que convierte los buses en chivas carnavaleras

El rey Momo, Adolfo Maury, y los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz serán también protagonistas de la mano de la reina Popular 2026.

Tras cuatro días de alegría, música y una exaltación a la raíz de la fiesta, el Carnaval de Barranquilla se despide con el desfile ‘Joselito se va con las cenizas’, un cortejo fúnebre simbólico, cargado de “lágrimas” y júbilo que pone fin a la fiesta más grande de Colombia hasta el próximo año.

Un río de viudas, vestidas con atuendos negros, sombreros tipo pavas, gafas oscuras, recibos con deudas pendientes y barrigas de trapo que simulan embarazos, saldrá a las calles para llorar la muerte de Joselito. La tradición cuenta que en una de las clandestinas salidas de Joselito, donde se entregó en cuerpo y alma a la fiesta, el personaje se desplomó en el suelo con una botella de ron en la mano y quedó inconsciente, por lo que la gente creyó que había fallecido. En medio de la tristeza y el dolor, las mujeres que lo acompañaban se vistieron de negro y le organizaron un funeral para rendirle tributo al barranquillero y carnavalero.

El último gran acto del Carnaval se realizará este Martes de Carnaval, 17 de febrero, a partir de las 4:00 p.m., con salida desde el Parque Los Fundadores, en la carrera 54, y culmina en la Cuchilla de Barrio Abajo. Desde allí, propios y visitantes se congregarán para despedir a Joselito entre llanto, baile, humor y picardía, en una despedida cargada de amor y tradición.

El recorrido atravesará Barrio Abajo, cuna de las más importantes expresiones folclóricas del Carnaval, donde comparsas, danzantes y carnavaleros acompañarán la partida del alma de la Fiesta, ese personaje que cada año “resucita” para vivir intensamente el Carnaval y se despide con la promesa de regresar el próximo año.

La participación en ‘Joselito se va con las cenizas’ estará abierta a todos los carnavaleros que deseen sumarse a su despedida, reafirmando el carácter popular de este ritual que marca el cierre de la fiesta barranquillera.

Con este desfile, el Carnaval de Barranquilla 2026 llega a su fin, tras una extensa programación cultural que inició oficialmente el 17 de enero, con la Lectura del Bando, y que durante semanas exaltó la riqueza patrimonial, artística y simbólica de la Fiesta, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Le puede interesar: La Vía 40 volvió a latir al ritmo de los picós en la Gran Parada de Comparsas

Al finalizar el recorrido en la cuchilla de Barrio Abajo, oficialmente culminará el Carnaval 2026 y se empezará a pensar en el 6 de febrero de 2027, cuando inicie una nueva edición.