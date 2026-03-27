El viernes 27 de marzo llega con energías cambiantes para cada signo del zodiaco. Según las predicciones de Mhoni Vidente, este día puede traer desde buenas noticias.
Video: Once cantantes de música popular se unieron en tema dedicado a la selección Colombia previo al Mundial
Así puede hacer dulce de guandú en casa para Semana Santa
Los Óscar se mudarán de Hollywood al centro de Los Ángeles tras cumplir su centenario
Señaló que hay retos que pondrán a prueba la actitud de cada persona.
Aries
Este viernes trae alivio. Algo que venías esperando en el trabajo o en lo económico comienza a resolverse a tu favor. Es un buen momento para reconocer tus avances y cerrar la semana con tranquilidad.
Tauro
El inicio del día puede sentirse algo tenso, pero no te preocupes: con el paso de las horas todo irá tomando un rumbo más positivo. Al final, podrías sentirte más animado, especialmente en temas del corazón.
Géminis
No será un día para bajar la guardia. Aunque esperabas un cierre tranquilo, podrían surgir situaciones que exijan tu atención. La buena noticia es que sabrás resolverlas mejor de lo que imaginas.
Cáncer
En general, el día pinta bien, aunque con algunos altibajos emocionales. Si logras mantener la calma, podrás aprovechar las oportunidades tanto en lo personal como en lo laboral.
Leo
Se abren puertas, especialmente en asuntos pendientes. Trámites, temas legales o situaciones económicas podrían avanzar de manera favorable, dándote un respiro importante.
Virgo
Algo que parecía complicado empieza a acomodarse, pero es mejor no confiarse demasiado. Avanza con prudencia y asegúrate de tener todo claro antes de tomar decisiones.
Libra
Tu capacidad para dialogar será clave hoy. Es un buen momento para resolver diferencias y llegar a acuerdos que te permitan cerrar la semana con buenos resultados.
Escorpio
Prepárate para lo inesperado. Cambios o noticias podrían aparecer de repente, pero la mayoría traerán algo positivo. Incluso una visita sorpresa podría alegrarte el día.
Sagitario
Después del esfuerzo, llega la recompensa. Algo que deseabas podría concretarse, aunque de una manera distinta a la que imaginabas. Aun así, te dejará una gran satisfacción.
Capricornio
El enfoque que has puesto en lo económico comienza a dar resultados. Hoy podrías recibir una noticia positiva o ver avances concretos que te den tranquilidad.
Acuario
Podrías sentirte algo inquieto o preocupado por cosas pequeñas. Sin embargo, el día fluirá mejor de lo que piensas si te concentras en resolver lo importante paso a paso.
Piscis
La suerte parece estar de tu lado. Una situación complicada podría resolverse sin mayores dificultades, e incluso terminar beneficiándote más de lo esperado.