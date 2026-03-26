En muchos hogares, cuando llega la Semana Santa, es sinónimo de dulces.

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Es ese momento especial en el que las recetas de la abuela vuelven a cobrar vida y la familia se reúne alrededor de la mesa para disfrutar de sabores tradicionales y prepararlas.

El dulce de guandú es uno de esos postres que no solo alimenta el estómago, sino también el corazón. Prepararlo es revivir costumbresm por eso le traemos una receta que le encantará. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 tazas de guandules (frescos o secos)

1 lata de leche de coco

1 taza de leche evaporada

1 taza de azúcar (ajusta al gusto)

1 rama de canela

3 clavitos de olor

1 pizca de sal

1/2 cucharadita de vainilla

1 taza de agua (aprox.)

Preparación:

Lave bien los guandules y póngalos a hervir en agua hasta que estén blanditos. Si son secos, déjelos en remojo desde la noche anterior. Puede licuarlos con un poco del agua de cocción para una textura más cremosa, o dejarlos enteros si prefieres más textura.

En una olla, agregue los guandules cocidos (o licuados), la leche de coco, la leche evaporada y el azúcar. Incorpore la canela, los clavitos y la pizca de sal.

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Remueva constantemente para evitar que se pegue. Cocina por unos 20–30 minutos hasta que espese. Añada la vainilla, mezcla bien y retira del fuego. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.