El legado musical de Vicente Fernández seguirá vivo en 2026 con el lanzamiento de un nuevo álbum póstumo que promete emocionar a sus seguidores, anunciaron sus hijos.

La producción, que saldrá al mercado a comienzos de este año, reunirá algunas de las canciones más recordadas del ‘Charro de Huentitán’, esta vez en versiones con música de banda y acompañadas por reconocidas voces de la música regional mexicana.

El proyecto, titulado Tributo al Rey con banda, está previsto para febrero de 2026, una fecha simbólica, ya que coincide con el mes en el que Vicente Fernández habría cumplido 85 años. La intención del disco es rendir homenaje a su trayectoria y mantener vigente su influencia en nuevas generaciones de oyentes.

El nuevo material contará con cerca de 25 canciones y múltiples colaboraciones. Entre los artistas invitados figuran Christian Nodal, Ángela Aguilar, Ana Bárbara, Yuri, Alejandro Fernández, Edén Muñoz, así como agrupaciones emblemáticas del género como El Recodo y Fuerza Regida. Cada tema buscará respetar la esencia del cantante, pero con arreglos actuales y el sonido característico de la banda.

Según ha explicado la familia del intérprete, este álbum hace parte de un plan para publicar gradualmente las grabaciones inéditas que Vicente Fernández dejó antes de su fallecimiento. Se estima que el cantante grabó alrededor de 200 canciones, las cuales serán organizadas y lanzadas en distintos proyectos con el paso del tiempo.

HOY SE FUE UN ÍDOLO DEL PUEBLO Y COMIENZA LA LEYENDA... VICENTE FERNÁNDEZ será homenajeado y velado en LA ARENA VFG , en su rancho LOS 3 POTRILLOS de 5 de la tarde de hoy a 12 del mediodía de mañana. SERÁ ENTERRADO mañana ahí en su rancho, eso será ya en privado 🙏 pic.twitter.com/lKzkg3Vb1Y — Doña Carmelita (@CarLon_2020) December 12, 2021

Desde su fallecimiento en diciembre de 2021, la música de Vicente Fernández ha continuado llegando al público a través de lanzamientos póstumos y homenajes. En 2023 se presentó un disco dedicado a grandes compositores mexicanos y, meses después, otro material con grabaciones inéditas, reafirmando la vigencia de su voz y su impacto en la música latina.