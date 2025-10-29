La nieta de Vicente Fernández, Camila Fernández, sacó su nuevo álbum ‘La Fernández’ de música regional mexicana.

La artista manifestó que simboliza un nuevo capítulo en la dinastía musical que encabezan Vicente y Alejandro Fernández. Con esta producción, la cantante mexicana rinde homenaje a su origen.

“Este disco es quien soy”, ha expresado la artista al hablar de un trabajo en el que el mariachi se fusiona con sonidos del norte del país, sin perder la esencia ranchera que corre por su sangre.

La grabación se realizó en Hermosillo, bajo la producción de Orlando Aispuro, conocido por su trabajo junto a Carín León. La cantante descubrió una conexión profunda con la ciudad, su energía y su cultura, factores que terminaron impregnando cada canción, indicó.

“Mi primer álbum de mariachi, que se llama ‘Camila Fernández’, fue mi carta de presentación para la gente que esperaba mucho de mí. En ese disco mostré las canciones que me acompañaron, con las que crecí y con las que le tomé amor a la música”, manifestó.

Añadió que en ‘La Fernández’ hay espacio para el despecho, la nostalgia y la fortaleza femenina. Todo ello con una visión contemporánea del regional mexicano, una apuesta que busca conquistar a públicos nuevos sin alejarse de las raíces.

Camila Fernández dice que consciente del peso de su apellido, pero lo asume con orgullo, pues es la primera mujer de la familia Fernández vestida de charro, cantándole al desamor y defendiendo su lugar en el género.

Asimismo, aseguró que el legado familiar no la limita; al contrario, la impulsa. De Vicente y Alejandro heredó la disciplina, la entrega y el amor por la música mexicana.

El sueño de Camila Fernández con su abuelo que no pudo concretarse

Aunque su abuelo fue clave en el inicio de su carrera, hubo un sueño que no llegó a concretarse, que fue grabar juntos la canción ‘Quisiera saber’.

Su fallecimiento dejó ese deseo sin cumplir, pero también una motivación más para continuar elevando el nombre familiar en la música, finaliza diciendo.

“Íbamos a grabar la canción ‘Quisiera saber’, pero ahí fue cuando lo metieron al hospital porque le dio cáncer de hígado. Después, por no molestarlo en su recuperación no le dije nada, y luego esa canción la grabó mi papá con Juan Gabriel. Dije: ‘pues bueno, ya la grabó él, y es un rolón’. Pero ahora entiendo que sí debí haberlo molestado, que no debí quedarme callada”, dijo.

La joven se encuentra en gira junto a su padre Alejandro Fernández en Colombia.