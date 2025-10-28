Chris Evans y Alba Baptista se convirtieron en padres. Este martes 28 de octubre se conoció que, después de dos años de relación, la pareja recibió a su primer hijo el pasado fin de semana.

El portal especializado en celebridades estadounidense TZM fue el primero en reportar la noticia. De acuerdo al informe, el nacimiento del primer hijo del actor de 44 años con su esposa, de 28, se registró en Massachusetts el pasado sábado 25 de este mes.

Tampoco se conoce por el momento el nombre y género del nuevo integrante de la familia Evans. La repaje en estos momentos es tendencia en redes sociales, con cientos de comentarios celebrando el nacimiento.

Hay que recordar que Chris y Alba se unieron en matrimonio el 9 de septiembre de 2023, en una ceremonia que tuvo lugar en una finca de Cape Cod, en Massachusetts. De la boda no se pudo conocer mucho, pues lo invitados firmaron un acuerdo de confidencialidad e incluso no se les permitió el uso de teléfonos celulares durante el evento.

Alba Baptista, que también es actriz, es conocida por su papel en Warrior Nun (2020) de Netflix. La joven es oriunda de Lisboa, Portugal.

Dicha serie, que finalizó en noviembre de 2022, fue el debut de la joven en inglés. Anteriormente había protagonizado series y películas portuguesas como A Impostora, Filha da Lei, A Criação y Jogo Duplo.