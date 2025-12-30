Los churros son uno de los antojos dulces más deliciosos, pero su preparación tradicional suele implicar abundante aceite y por eso no mucha gente los prepara.

Igualmente no debe preocuparse porque gracias a la freidora de aire es posible disfrutar de churros crujientes por fuera y suaves por dentro.

Esta alternativa se ha vuelto tendencia en hogares que buscan recetas rápidas, económicas y fáciles, sin sacrificar sabor ni textura. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 taza de agua

2 cucharadas de azúcar

2 cucharadas de mantequilla

1 pizca de sal

1 taza de harina de trigo

1 huevo

Azúcar y canela al gusto para espolvorear

Preparación:

En una olla, calentar el agua junto con el azúcar, la mantequilla y la sal. Cuando hierva, retirar del fuego y añadir la harina de una sola vez. Mezclar hasta obtener una masa homogénea.

Dejar reposar la masa unos minutos y luego agregar el huevo. Mezclar bien hasta lograr una textura espesa y lisa. Colocar la masa en una manga pastelera con boquilla estriada y formar los churros sobre papel pergamino o directamente en la canasta de la freidora.

Precalentar la freidora a 180 °C. Cocinar los churros durante 10 a 12 minutos, volteándolos a la mitad del tiempo para que se doren de manera uniforme.

Al sacarlos, espolvorear con azúcar y canela mientras aún están calientes. Es importante que no sobrecargue la canasta para permitir una correcta circulación del aire. Si se desea un dorado más intenso, se puede rociar ligeramente con aceite en spray.

Puede acompañarlos con chocolate caliente, arequipe o salsa de frutos rojos realza su sabor. ¡Buen provecho!