Se acercan las novenas de Navidad y una de las mayores preocupaciones de los anfitriones es ofrecer una comida o postres que les gusten a los niños y a los adultos.

Además de eso que sean recetas deliciosas y fáciles para preparar. A continuación le mostraremos algunas preparaciones que podrá hacer durante las novenas, un evento especial para los hogares colombianos. ¡Manos a la cocina!

Pexels

Receta para 30 empanaditas colombianas

Ingredientes:

Para la masa

2 tazas de harina de maíz precocida amarilla (tipo Areparina o Pan)

2 ½ tazas de agua caliente

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de color (bijol/achiote)

1 cucharada de aceite

Para el relleno:

2 pechugas de pollo o 400 g de carne molida (o mitad y mitad)

1 cebolla cabezona picada

1 tomate picado sin semillas

1 diente de ajo

1 pizca de comino

Sal y pimienta

Aceite para freír

Preparación:

Cocine el pollo en agua con sal o sofría la carne molida. Desmeche o dore según el caso. En una sartén sofríe cebolla, ajo y tomate. Agregue comino, sal y pimienta.

Mezcle el pollo, la carne y el guiso. Debe quedar jugoso, no seco. En un bol mezcla la harina, la sal y el color. Agrega el agua caliente poco a poco y amasa.

Añade una cucharada de aceite para que la masa quede más manejable. Debe quedar suave, sin grumos y no pegajosa. Si está muy dura, agrega agua; si está muy blanda, un poco más de harina.

Haga la empanada y asegure bien los bordes para que no se abran al freír. Fría las empanaditas hasta que estén crujientes y doradas.

Receta de mini tamales

Ingredientes para 25 mini tamales

Para la masa

3 tazas de harina de maíz precocida amarilla

2 ½ tazas de caldo de pollo o carne

2 cucharadas de manteca o aceite

1 cucharadita de color (achiote/bijol)

Sal al gusto

Para el guiso

1 cebolla larga picada

1 cebolla cabezona picada

2 tomates maduros picados

1 ajo machacado

Sal, comino, pimienta

2 cucharadas de aceite

Para el relleno (elige o combina)

1 pechuga de pollo desmechada

300 g de carne de cerdo o res en cubitos pequeños

2 papas cortadas en cuadritos

2 zanahorias picadas

Arvejas (opcional)

Tocino (opcional, da más sabor)

Para envolver

Hojas de plátano pasadas por fuego

Cabuyas o cuerda de cocina

Preparación:

En una sartén sofríe cebollas, tomate y ajo. Agrega sal, comino y pimienta. Cocina 5 minutos. Cocina el pollo o cerdo en agua con sal y un poco de comino.

Desmecha o corta en trocitos pequeños. Cocina las papas, zanahorias y arvejas hasta que estén blanditas. Mezcla todo con el guiso. Debe quedar jugoso pero no líquido.

Mezcla la harina con el color y la sal. Agrega el caldo caliente y la grasa. Amasa hasta obtener una mezcla suave y manejable. Si está muy seca, agrega caldo; si está muy blanda, un poco más de harina.

Retiran más de 1.5 millones de bolsas de queso rallado distribuidas en Walmart, Target y Aldi por posible presencia de metales

Corta cuadrados pequeños de hoja de plátano. Coloca una porción de masa (2 cucharadas). Añade una cucharadita del relleno. Cubre con un poco más de masa (opcional).

Envuelve como paquetico y amarra con cabuya. Llévalos a una olla con agua y vaporiza durante 40–50 minutos. Deja reposar unos minutos antes de servir.