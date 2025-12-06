Para la cena navideña casi siempre la estrella principal es la proteína, como un pavo, pernil de cerdo, rollos de carne o pollo, y se deja de lado la ensalada, un acompañamiento saludable y refrescante que funciona como el complemento perfecto para cualquier platillo.
En esta época navideña, le compartimos una receta sencilla y sana para disfrutar en familia.
Ingrediente
- 2 manzanas (roja o verde), picadas en cubos
- 1 taza de uvas (pueden ser verdes o moradas), partidas a la mitad
- 1 taza de piña en cubitos (de lata o fresca)
- 1 taza de duraznos en cubos
- ½ taza de nueces picadas (opcional)
- 1 taza de crema ácida o yogurt natural
- ½ taza de leche condensada
- ½ taza de pasas (opcional)
- 1 cucharadita de vainilla
- Una pizca de canela (opcional)
Paso a paso
Lave bien las manzanas y las uvas.
Corte las manzanas en cubitos pequeños.
Parta las uvas por la mitad.
Si usa piña y durazno enlatados, escúrralos muy bien.
Luego, en un bowl grande mezcle: la crema o yogurt, la leche condensada, la vainilla y una pizca de canela.
Esto, mézclelo hasta que quede suave y uniforme.
Seguidamente, agregue: las manzanas, uvas, piña, durazno y pasas.
Luego añada las nueces picadas y mezcle.
Finalmente, déjela en refrigeración durante 30 minutos.