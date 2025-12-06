Para la cena navideña casi siempre la estrella principal es la proteína, como un pavo, pernil de cerdo, rollos de carne o pollo, y se deja de lado la ensalada, un acompañamiento saludable y refrescante que funciona como el complemento perfecto para cualquier platillo.

Leer más: Retiran más de 1.5 millones de bolsas de queso rallado distribuidas en Walmart, Target y Aldi por posible presencia de metales

En esta época navideña, le compartimos una receta sencilla y sana para disfrutar en familia.

Freepik/Cortesía

Ingrediente

2 manzanas (roja o verde), picadas en cubos

1 taza de uvas (pueden ser verdes o moradas), partidas a la mitad

1 taza de piña en cubitos (de lata o fresca)

1 taza de duraznos en cubos

½ taza de nueces picadas (opcional)

1 taza de crema ácida o yogurt natural

½ taza de leche condensada

½ taza de pasas (opcional)

1 cucharadita de vainilla

Una pizca de canela (opcional)

Lea también: Así puede preparar la natilla para que no le queden grumos

Freepik/Cortesía

Paso a paso

Lave bien las manzanas y las uvas.

Corte las manzanas en cubitos pequeños.

Parta las uvas por la mitad.

Si usa piña y durazno enlatados, escúrralos muy bien.

Luego, en un bowl grande mezcle: la crema o yogurt, la leche condensada, la vainilla y una pizca de canela.

Esto, mézclelo hasta que quede suave y uniforme.

Seguidamente, agregue: las manzanas, uvas, piña, durazno y pasas.

Luego añada las nueces picadas y mezcle.

Finalmente, déjela en refrigeración durante 30 minutos.