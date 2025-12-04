Navidad no es Navidad sin natilla porque es uno de los postres más queridos de la temporada decembrina por los colombianos.

Pero así como es de deliciosa también es uno de lass preparaciones que más dolores de cabeza puede provocar cuando aparecen los temidos grumos. Lograr una textura suave y uniforme no es cuestión de suerte, tiene que ver con temperatura, técnica y precisión en la mezcla.

Si quiere que su natilla quede cremosa, brillante y perfectamente cuajada, existen algunos trucos que marcan la diferencia. Primero, el control del calor es fundamental, pues siempre comienza la cocción a fuego medio-alto para disolver correctamente los ingredientes, pero en cuanto la mezcla esté a punto de hervir, debe bajar la llama al mínimo.

Pexels Si quiere que su natilla quede cremosa, brillante y perfectamente cuajada, existen algunos trucos que marcan la diferencia.

Permitir el hervor hará que la natilla burbujee y forme grumos irreversibles. Otro error común es seguir cocinando cuando aparecen los grumos. Lo ideal es retirar la preparación del fogón inmediatamente, colocarla en un recipiente de vidrio y enfriarla en baño de hielo mientras la revuelve para recuperar la mezcla.

Una vez uniforme, podrá continuar la cocción, nuevamente a fuego medio y después bajo. También es clave medir con exactitud la cantidad de fécula de maíz, pues de ella depende la textura final. Ya con estos súper tips le daremos la receta ideal para que enamore a todos en las novenas y Día de Velitas. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

300 g de panela en bloque

1 ½ litros de leche

200 g de fécula de maíz (maicena)

50 g de mantequilla

2–3 astillas de canela

10 clavos de olor

½ cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

30 g de uvas pasas

Preparación:

Coloque medio litro de leche en una olla y agrega 150 g de panela cortada en trozos pequeños. Cocine a fuego bajo hasta que se derrita completamente.

Después incorpore el resto de la leche, la panela adicional, las astillas de canela, los clavos, la vainilla y las uvas pasas. Mantén la cocción a fuego medio al inicio, pero reduce a fuego bajo antes de que hierva para evitar grumos.

Cuando la mezcla esté caliente y uniforme, agrega la mantequilla y mezcla durante unos 20 segundos. Apaga el fuego. Vierta la natilla en un molde grande o en porciones individuales. Llévala a la nevera hasta que tome consistencia.

Una vez firme, solo queda disfrutar de una natilla suave, sin grumos y con el sabor clásico de cada diciembre. ¡Buen provecho!

