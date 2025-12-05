Más de un millón y medio de bolsas de queso rallado fueron retiradas de los estantes de importantes cadenas de supermercados en Estados Unidos, luego de que las autoridades federales alertaran sobre una posible contaminación con fragmentos metálicos.

Según el medio Telemundo Houston, los productos, elaborados por la compañía Great Lakes Cheese Co., con sede en Ohio, habrían llegado a consumidores en 31 estados del país y Puerto Rico.

Asimismo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) catalogó la medida como un retiro Clase II, categoría asignada a situaciones donde existe riesgo de efectos adversos temporales, aunque no se consideran amenazas graves para la salud.

Las bolsas afectadas corresponden a quesos rallados comercializados bajo marcas privadas de Walmart, Target y Aldi, entre otras.

Entre los productos retirados se encuentran mozzarella rallada, quesos italianos y queso para pizza rallado.

Los estados donde se distribuyeron los lotes involucrados son: AL, AR, AZ, CA, CO, FL, GA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MN, MO, MS, NC, NE, NM, NV, NY, OK, OR, PA, SC, TN, TX, UT, VA, WA, WI y Puerto Rico.

Las autoridades recomendaron a los consumidores que tengan en casa estos productos desecharlos de inmediato o llevarlos al establecimiento donde fueron adquiridos para recibir un reembolso.

