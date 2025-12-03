El restaurante Manuel ubicado en la ciudad de Barranquilla, propiedad del chef Manuel Mendoza fue escogido por tercer año consecutivo como uno los mejores restaurantes de Latinoamérica según la prestigiosa lista Latin America´s 50 Best Restaurants.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la noche de este martes en la ciudad de Antigua, en Guatemala, donde se escogieron a los 50 mejores restaurantes de la escena gastronómica latinoamericana. En esta edición, el restaurante Manuel de la ciudad de Barranquilla se ubicó en la posición número 46 del ranking.

Barranquilla vive un momento decisivo en su consolidación como destino gastronómico, impulsado en gran parte por la participación de Manuel Mendoza y su restaurante Manuel en la prestigiosa lista de Latin America’s 50 Best Restaurants. Este reconocimiento proyecta a la ciudad hacia el mapa gastronómico internacional atrayendo a viajeros, medios y foodies que ahora miran a Barranquilla con nuevos ojos, dinamizando la economía local, fortaleciendo el orgullo cultural y posicionando a la ciudad como un referente emergente de la cocina del Caribe colombiano.

Cortesía Instalaciones del Restaurante Manuel.

“Estamos muy felices con este reconocimiento. Para nosotros es motivo de orgullo representar a Barranquilla en este listado. Llevamos cuatro años trabajando junto a un equipo extraordinario para darle a nuestros comensales la mejor experiencia en la ciudad, inspirándonos en el producto colombiano y en los ingredientes de nuestra región Caribe”, comenta el chef barranquillero.

El restaurante Manuel abrió sus puertas en junio de 2021, con el objetivo de brindarle a la ciudad una nueva experiencia de cocina y servicio. La cocina de Manuel Mendoza está inspirada en su historia familiar y en sus vivencias transcurridas entre Ciénaga de Oro, Córdoba de donde es su familia paterna y Barranquilla de donde es originario.

Desde niño aprendió a preparar platos de la cocina del Caribe junto a su madre Irasema Bula y abuelas. Su cocina evoluciona permanentemente inspirándose en la vasta despensa de nuestra diversa Colombia utilizando ingredientes como los pescados y mariscos del Caribe Colombiano, los maíces de los Montes de María, el casabe de Ciénaga de Oro, el atún del Pacífico colombiano, o variedades de quesos madurados de Cundinamarca y Boyacá entre otros ingredientes. Del departamento del Atlántico utiliza el millo, la cúrcuma o la habichuela larga y se inspira también en la fusión de culturas que llegaron a Barranquilla.

Cortesía Medregal, emulsión de mandarina, cúrcuma y crocante de masa madre.

En su propuesta cuenta con un menú a la carta el cual está pensado para compartir y está la opción de menú degustación de 8 pasos que muestra la evolución de la propuesta de Mendoza. Este último, se recomienda hacer con maridaje.

¿Quién es Manuel Mendoza?

Barranquillero, Administrador de Empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y egresado del programa de Cocina de la escuela de gastronomía Gato Dumas. Es el chef y propietario de Manuel Restaurante y Chicken Ready en la ciudad de Barranquilla y de Cocina 33 en las ciudades de Medellín y Montería. Fue nominado a cocinero revelación en Bogotá Madrid Fusión 2021. Hace parte del Comité Académico de Sabor Barranquilla.

Además ha sido ganador de 12 Premios La Barra entre los años 2016 al 2020 en diferentes categorías. Desde muy temprana edad, Manuel descubrió el amor por los fogones y el arte culinario, preparando grandes platos de la cocina tradicional y típicos de la costa caribe. Su cocina busca resaltar los ingredientes, sabores y técnicas de la gastronomía local, mezclándolos con una cocina creativa y de vanguardia, donde predomina el sabor auténtico.