La capital del Atlántico encendió oficialmente su chispa gastronómica con la presentación del Festival del Perro Caliente 2025, un evento que promete convertirse en uno de los encuentros culinarios más esperados por los amantes del sabor, la creatividad y la cocina urbana.

La presentación oficial del festival se realizó este jueves en el restaurante Palenque, donde se reunieron los participantes seleccionados para competir en la gran batalla gastronómica. Cada uno llegó con sus propuestas más arriesgadas, auténticas y deliciosas, demostrando que el tradicional perro caliente puede reinventarse de mil formas sin perder su esencia.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer de primera mano las historias, técnicas e ingredientes que acompañarán a cada chef y emprendedor en esta competencia que busca exaltar el talento local y la diversidad culinaria de Barranquilla.

El Festival del Perro Caliente se llevará a cabo del 18 al 21 de diciembre en la emblemática Plaza de La Paz, donde habitantes y visitantes podrán disfrutar de una fiesta gastronómica llena de sabor, música y experiencias para toda la familia.

Los organizadores destacaron que este festival no solo celebra la cocina rápida, sino también el emprendimiento, la identidad barranquillera y el impulso al sector gastronómico local.

La ciudad se prepara para vivir la gran batalla del sabor con la participación de todos los competidores presentados hoy.

¡Barranquilla está lista para saborear la creatividad de sus mejores chefs y emprendedores!