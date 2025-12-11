La colombiana Karol G ha lanzado en Youtube ‘La PremiEre’, un especial de televisión que forma parte del universo de su último álbum ‘Tropicoqueta’ y que se emitió este fin de semana en televisiones de cuarenta países.

‘La PremiEre’, producida por Bichota Films de la cantante, fue rodado en Ciudad de México, Cartagena, Los Ángeles y Medellín y este fin de semana se pudo en una veintena de televisiones.

“Tantas generaciones diferentes unidas escuchando mi música. Ver la nostalgia que la gente puede sentir escuchando una canción mía es completamente mágico”, señala Karol G en una nota distribuida por la agencia de la artista.

El proyecto nació como un sueño de la cantante colombina de rendir tributo a las vedettes latinas y con el objetivo de reunir a público familiar frente a la televisión, como antiguamente.

Dirigido por Carolina Giraldo, Pedro Artola y Stillz, el especial incluyó ‘Dile Luna’ junto a Eddy Lover, ‘Coleccionando Heridas’ con Marco Antonio Solís, y ‘FKN Movie’ con Mariah Angeliq, además de apariciones especiales de La Tigresa del Oriente y la vedette brasileña Valeria Valensa.

‘La PremiEre’, con una estética visual de los 90 y los 2000, se pudo ver en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, Europa, África, Asia y Oceanía, y fue líder en su franja entre hombres y mujeres de 25 a 34 años. Y en su emisión en Youtube ha acumulado ya 466.000 visionados.

‘Tropicoqueta’, el nuevo álbum de la artista se ha posicionado en la lista de los mejores almbum de 2025 de Pitchfork y Rolling Stone. En 2026 KAROL G será la primera artista latina en encabezar el festival Coachella.

