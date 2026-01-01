Luis Díaz decidió despedir el 2025 rodeado de su familia en Barranquilla.

Prepare churros en freidora de aire de forma sencilla y sin aceite para este 1 de enero

Zoe Saldaña hace historia en Hollywood y se consolida entre las actrices más taquilleras de todos los tiempos

Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, vuelve a vivir en la calle tras fallido intento de rehabilitación

El delantero colombiano fue protagonista en redes sociales tras aparecer en un video celebrando la llegada del 2026 al ritmo de una papayera y vistiendo la camiseta del Junior, equipo del cual es hincha y donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

X @ToqueSports Luis Díaz recibió el 2026 en Barranquilla y con la camiseta del Junior

En las imágenes, que rápidamente se difundieron entre los seguidores, se observa al jugador del Bayern Múnich cantando y coreando una popular canción dedicada al club rojiblanco, mientras llevaba puesto un sombrero vueltiao y compartía con sus seres queridos.

“Olele le, ola la, Junior tu papá…”, se escucha cantar a Díaz en medio de la celebración.

🦈👏🏼 El gran Luis Díaz recibió el 2026 con la camiseta de Junior Campeón y cantando el famoso “Junior tu papá”. pic.twitter.com/zv1wmcv5bR — Toque Sports (@ToqueSports) January 1, 2026

Los mensajes de apoyo y admiración no se hicieron esperar. Cientos de usuarios destacaron la humildad del atacante, su cercanía con la gente y el hecho de que, pese a su éxito en el fútbol europeo, no olvida sus orígenes ni al club que impulsó su carrera.

Antes de consolidarse en el exterior, Luis Díaz brilló con el Junior de Barranquilla, equipo con el que se dio a conocer y desde donde dio el salto al fútbol internacional. Por eso, su celebración fue interpretada como una muestra de gratitud.

Instagram mane_diaz_26 Luis Díaz recibió el año nuevo junto a sus padres en Barranquilla

Tras disfrutar de unos días de descanso en Colombia, el guajiro deberá reincorporarse a la disciplina del Bayern Múnich para afrontar los compromisos de la temporada. Todo indica que regresará a Alemania con energías renovadas.

Asimismo, sus familiares lo apoyaron con su nuevo lanzamiento como cantante con su sencillo ‘La promesa’, con el cual está muy emocionado.