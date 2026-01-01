Detrás de un concierto se mueve todo un universo de sensaciones y emociones, así como planificaciones previas, contactos y por supuesto gran cantidad de dinero al finalizar los eventos.

Leer más: Luis Díaz se lanza a la música con su primera champeta ‘La promesa’

Sin embargo, hay artistas que obtienen millonarias cifras, desconocidas por la mayoría de personas, o calificadas por otras como “exageradas”.

Recientemente, se conoció cuánto cobran los reguetoneros J Balvin, Ryan Castro y Maluma por una noche de concierto, y el dato dejó sorprendido a más de uno.

Estas cifras han generando un intenso debate en redes sociales sobre la realidad financiera del espectáculo, que incluye el despliegue de luces, pantallas led de última generación y efectos especiales, y la magnitud de dicha presentación.

Ver también: Expertos piden tener cuidado al demandar el aumento del salario mínimo dictado por Petro para 2026

Actualmente, al público no le basta con una simple tarima sino que desea toda una experiencia inmersiva con alta tecnología, y ello también eleva los costos de contratación.

¿Cuánto cobran estos cantantes?

Aunque los contratos suelen manejarse bajo estrictas cláusulas de confidencialidad, siempre hay filtraciones en la industria que permite dimensionar el tamaño del negocio.

Por ejemplo el cantante Ryan Castro estaría cobrando 1.100 millones de pesos por show, además de algunas peticiones como hotel para todo su equipo y una Play 5.

En cuanto a J Balvin, el valor por un concierto estaría en 4.000 millones de pesos, priorizando a su DJ personal en cada una de sus presentaciones.

Le sugerimos: Estos son los nuevos precios del combustible a partir de este 1 de enero de 2026

Finalmente, Maluma cobra, al parecer, 3.200 millones de pesos por cada concierto, y adicional solicita hotel, alimentación, vuelos, entre otros beneficios.

Cada cantante tiene sus exigencias con los contratistas de la industria y la calidad de sus presentaciones es cada vez mejor, lo que hace que se coticen más.