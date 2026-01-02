A casi una década del estreno de Stranger Things y el estreno de su último capítulo de la temporada cinco en Netflix, la han puesto en boca de todos sus seguidores.

Bryce Dallas Howard muestra sus ganas dirigir más proyectos de Star Wars: “Sea lo que sea, si puedo ser útil a Lucasfilm, lo haré”

Año Nuevo Chino 2026: qué animal lo rige y cuáles serán los signos con mejor fortuna

Películas familiares en Netflix para ver este 1 de enero y comenzar el año en casa

Y uno de los símbolos más poderosos de la serie es la canción “Running Up That Hill”, de Kate Bush, un tema que quedó profundamente ligado al personaje de Max Mayfield, interpretado por Sadie Sink.

La actriz, hoy de 22 años, aseguró que cada vez que escucha la canción revive emociones intensas asociadas a la historia. En una entrevista con la revista SFX, Sink explicó que, aunque no suele escuchar el tema por iniciativa propia, no se ha cansado de él. Para la actriz, la canción está cargada de recuerdos y sensaciones que la transportan directamente al universo de la serie.

“Es una canción increíble y ahora está completamente conectada con el programa. Cada vez que la escucho, despierta sentimientos muy fuertes”, expresó.

Durante la quinta y última entrega de la serie, Max permanece en coma, mientras Lucas Sinclair, su pareja en pantalla, intenta comunicarse con ella reproduciendo nuevamente la canción. Sadie Sink confesó que volver a escucharla en el set fue una experiencia extraña, pero profundamente significativa.

COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 Durante la quinta y última entrega de la serie, Max permanece en coma, mientras Lucas Sinclair, su pareja en pantalla, intenta comunicarse con ella reproduciendo nuevamente la canción.

Según relató, regresar al mismo escenario, con el mismo vestuario y en un contexto distinto, le provocó una sensación de déjà vu.

“Max y Lucas siguen conectados, aunque no puedan estar juntos. Se sienten, confían el uno en el otro, incluso en la ausencia”, explicó la actriz.

COURTESY OF NETFLIX/COURTESY OF NETFLIX © 2025 Según relató, regresar al mismo escenario, con el mismo vestuario y en un contexto distinto, le provocó una sensación de déjà vu.

Con cinco temporadas, 42 episodios y más de 2.500 minutos de contenido, la serie ha superado los 1.200 millones de reproducciones en la plataforma y ha figurado en el Top 10 global en todos los países monitoreados.

Asimismo, “Running Up That Hill” regresó al Billboard Hot 100 casi cuatro décadas después de su lanzamiento. Temas como “Master of Puppets”, de Metallica, y otros clásicos también alcanzaron nuevos récords asociados a la serie.