La excelencia académica y el compromiso con la formación integral continúan reflejándose en el desempeño de la Universidad del Norte. De acuerdo con los resultados preliminares de las pruebas Saber Pro 2025, la institución registró un incremento en su desempeño al alcanzar un promedio institucional de 176 puntos en el puntaje global, tres puntos por encima de 2024, resultado que le permite mantenerse entre las diez mejores universidades del país y seguir siendo la única institución de la región Caribe ubicada dentro de este grupo.

Los resultados, analizados por la Dirección de Planeación y Estudios Institucionales de Uninorte con datos agregados publicados por el Icfes de los más recientes resultados de 2025, muestran además un comportamiento consistente en el desempeño de los estudiantes de Uninorte. De acuerdo con los datos disponibles, la Universidad del Norte es una de las cuatro universidades en el top 10 con más de 2 mil estudiantes que presentaron la prueba, y es la octava institución privada con mejores resultados en la prueba.

“Nuevamente este año estamos entre las 10 mejores universidades de Colombia y en varios programas estamos en el top 3, 5 o 10 a nivel nacional. Es decir, seguimos mejorando y nuestro compromiso, reflejado en rankings importantes como las Pruebas Saber Pro, es seguir trabajando por una educación de excelencia desde el Caribe colombiano”, manifestó el rector Adolfo Meisel Roca.

Excelencia institucional

Dentro de las competencias evaluadas por las Pruebas Saber Pro, inglés, razonamiento cuantitativo y lectura crítica son las de más alto desempeño por parte de los uninorteños. El análisis por programas académicos registra avances importantes en diferentes áreas del conocimiento. De los 28 programas evaluados, 20 incrementaron su puntaje promedio respecto a 2024 y 15 alcanzaron o superaron los 180 puntos. Además, 24 de los 28 programas académicos de la universidad permanecen dentro del top 10 nacional y ninguno se ubicó por fuera de los primeros 15 lugares entre universidades privadas.

Entre los mayores crecimientos se destacan Filosofía y Humanidades, que aumentó 23 puntos; Música, con un incremento de 17 puntos; Relaciones Internacionales, con 14 puntos y Administración de Empresas con 12 puntos adicionales frente a 2024. Entre los resultados más destacados del informe se encuentran ocho programas académicos que alcanzaron posiciones de podio nacional en sus respectivas áreas del conocimiento, consolidándose entre los mejores del país frente a todas las instituciones de educación superior.

En el primer lugar nacional se ubica Relaciones Internacionales, que ascendió tres posiciones respecto a 2024. En el segundo puesto sobresalen Filosofía y Humanidades, programa que protagonizó el mayor avance del informe al pasar del noveno al segundo lugar, así como Lenguas Modernas y Cultura, que mantuvo su posición frente al año anterior. En el tercer lugar nacional se posicionaron Ciencia de Datos, Geología, Ingeniería Eléctrica, Música y Odontología. Dentro del registro, también sobresalen los programas de Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Arquitectura, Licenciatura en Educación Infantil, Negocios Internacionales, Odontología y las distintas ingenierías, que estuvieron entre los primeros cinco lugares a nivel nacional entre las privadas.

Una escuela de negocios de primer nivel

Dentro de los análisis realizados por la Dirección de Planeación y Estudios Institucionales de Uninorte se evidenció que dentro de la categoría de programas de “business” -que de acuerdo con el Icfes hace referencia al núcleo básico de conocimiento (NBC) de los programas de Administración de Empresas y de Negocios Internacionales-, la Universidad del Norte se ubica entre los 10 primeros lugares, ocupando la séptima posición a nivel nacional, junto a universidades como EAFIT, en Medellín, e ICESI, en Cali.

“Por su parte el programa de Contaduría, que hace también parte de la Escuela de Negocios (pero no de la categoría business), ocupó la octava posición a nivel nacional, lo cual nos permite afirmar que la Escuela de Negocios es la única del Caribe colombiano en el top 10 de Colombia en Saber Pro”, asegura Iván Luzardo, director de Planeación y Estudios Institucionales de la Universidad del Norte.