El tráiler de la película ‘Cumbres borrascosas’ 2026, la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë, ya está disponible en YouTube para los amantes del cine.

Hay quienes dicen que esta adaptación distorsiona el material original, además de cometer varios atropellos históricos; sin embargo, otros señalan que la película le apuesta todo a la estética y el deseo, destacándose por ser moderna y febril.

Cabe recalcar que si a usted le molesta la cinta de Emerald Fennell entonces esta película no será de su agrado. Los críticos del cine aseguran que la directora de Cumbres borrascosas, Emerald Fennell, habría hecho de la protagonista una versión ‘kitsch’ de la mediana de las Brontë.