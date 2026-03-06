‘Cumbres borrascosas’, la película protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, ha tenido un éxito indiscutible, pues ya supera los 200 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

La película, de Emerald Fennell, fue estrenada el pasado 13 de febrero de 2026. Arrancó en lo más alto de la taquilla norteamericana, donde aún se mantiene en buena posición con 74 millones de dólares.

Mientras que en el resto del mundo, ‘Cumbres borrascosas’ ya logró llegar a los 126 millones. Se asume que esta cifra seguirá creciendo significativamente.

Cabe recordar que el pasado fin de semana sumó 29,6 millones más en todo el mundo, por lo que es evidente que la cifra de 200 todavía va a seguir aumentando.

Es innegable que la película va a ser muy rentable para Warner, teniendo en cuenta que el presupuesto de ‘Cumbres borrascosas’ fue de 80 millones de dólares.

Por su parte, Netflix ofreció 150 millones por ella, y los ingresos adicionales en plataformas digitales también suponen una entrada millonaria, así como la posible venta temporal en streaming a otras plataformas que no sean HBO Max y lo que logre conseguir a través del formato físico.