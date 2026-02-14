Ya suena el bombardino en la Noche de Tambó. El músico sucreño Ramón Darío Benítez recibió su gran homenaje en la Noche de Tambó.

El denominado ‘Bombardino de América’, uno de los músico más emblemáticos del país en el mundo, obtuvo el Tambó Dorado que entrega la organización de la Noche de Tambó a grandes cultores del folclor.

Como antesala se presentó el naciente grupo ‘Los reyes del folclor’, conformado por Reyes Momo del Carnaval de Barranquilla.

Allí estuvieron Juventino Ojito Palma tocando el clarinete, Jairo Cáceres con las maracas, Álvaro Bustillo con el guache, José ‘el Pavo’ Cassiani en la percusión y Lisandro Polo en los vocales.

También hubo un emotivo momento como lo fue el minuto de aplausos ofrecido en honor al recientemente fallecido Manuel Sánchez, titiritero, teatrero y gestor cultural de la ciudad, así como a Sebastián Guzmán, Momo del 2023.

Luego de la antesala musical, el oriundo de Las Llanadas, corregimiento de Corozal, Sucre, subió al escenario ante el mar de aplausos de todos los ‘tamboadictos’.

“Yo nunca me pregunté qué quería ser cuando fuera grande, porque siempre supe que iba a ser músico. Nací en una familia musical y desde niño la música ha sido mi esencia. Este homenaje lo recibo con gratitud y como un compromiso para seguir defendiendo nuestra tradición hasta el último día de mi vida”, dijo Benítez.