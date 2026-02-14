Es noche de fiesta en Barranquilla. Su cielo de encantos y la luna con su maravilla, acompañó a una ciudad que ya festeja su más grande patrimonio. Ya finalizó la coronación de los reyes del Carnaval 2026 Michelle Char Fernández y Adolfo Maury, por lo que el ambiente estuvo bastante encendido.

✨Un espectáculo se vivirá esta noche en el estadio Romelio Martínez. 🏟️ Turistas y locales gozarán en el show de #Coronación2026 de la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, desde las 8:00 p.m. 👑



Siga todos los detalles en https://t.co/ZEdS8szivK 👈 pic.twitter.com/w82cdS1cMm — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Con su magistral entrada, la Reina del Carnaval avivó el estadio Romelio Martínez. El Rey Momo también hizo lo suyo, alegrando a los miles de visitantes. Las graderías se llenaron poco a poco. La fiesta comenzó temprano. A las 7:00 p.m. de este viernes 13 de febrero, subió a la tarima Juan Carlos Coronel, quien puso a cantar a todos con Patacón Pisao y La Noche, canciones que ya son parte del ADN del Caribe.

🎶Juan Carlos Coronel enciende la fiesta mientras los asistentes siguen llegando al Romelio Martínez para esta noche de #Coronación2026. 🏟️👑✨ pic.twitter.com/TWhcTFEMdl — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

🎶Tratoooo, tratooo🎶A ritmo de Joe Arroyo y con la voz de Juan Carlos Coronel, los carnavaleros calientan motores y esperan el show de #Coronación2026. 💃 pic.twitter.com/DEudNKuvx1 — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

🎶 ¡Que vozarrón! 👏 Maia fue invitada por Juan Carlos Coronel para poner a bailar al público en el Romelio Martínez. 💃 #Coronación2026 👑 pic.twitter.com/YDivrdNlav — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

🎶 Interpretando ‘Aventurero’, Juan Carlos Coronel le rinde homenaje a Yeison Jiménez durante su presentación esta noche. #Coronación2026 pic.twitter.com/RrtXwGd3JE — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Empezó el recorrido por la memoria musical de Barranquilla

A las 8:42 p.m., con un Romelio Martínez lleno y expectante, arrancó el show ‘Aquí suena’, que le daría vida a la Coronación de los Reyes del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char y Adolfo Maury. Las luces se apagaron y apareció su majestad vestida como bailarina de ballet, en puntas, con brillo en el vestuario y una cálida sonrisa que desató los primeros aplausos.

¡Empezó ‘Aquí suena’! 👏 Con pasados de ballet, la reina del Carnaval de Barranquilla hace su primera aparición en el escenario y cautiva al público. #Coronación2026 👑✨ pic.twitter.com/G5C4g596rn — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Entonces, en escena apareció una gran radio antigua que evocaba las emisoras de 1920. El sonido cambió. La historia empezó a contarse a través de la música. Sonó champeta africana, luego salsa, y en medio de ese viaje por los ritmos que han marcado a la ciudad, volvió a aparecer Michelle, esta vez con más fuerza, bailando ‘El Preso’.

El Estadio Romelio Martínez se convirtió en un escenario inmersivo, con pantallas LED, juegos de luces, drones y una coreografía masiva protagonizada por más de 500 bailarines que envolvió a miles de asistentes en un relato sobre la identidad barranquillera.

Eran los años 70 y Barranquilla latía al ritmo de la pachanga y la salsa. El montaje hizo que el estadio viajara en el tiempo, a esa década en la que el Caribe solía escuchar música en vinilo y bailaba sin descanso.

En medio de ese viaje apareció el rey Momo Adolfo Maury Cabrera. Se adueñó del escenario bailando “Apriétale al tumbaito”. Fue un momento de pura gozadera que logró conectar a todas las generaciones.

😎Muy sonriente, así salió Adolfo Maury, el rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2026, a sorprender a todos con sus pasos de salsa. 💃 #Coronación2026 pic.twitter.com/wS4fZIi52b — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Y si algo quedó claro en ese bloque fue que la reina Michelle Char Fernández no deja de sorprender. Su destreza para moverse, la energía que imprimió en cada aparición la consolidaron como protagonista absoluta del espectáculo.

👑🎶 En su show de coronación, Michelle Char Fernández hace un recorrido por la memoria musical de Barranquilla. 👇 #Coronación2026 pic.twitter.com/A8NRyxVIj5 — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Bailando un éxito de Willie Colón, la soberana salió junto a su hermano Miguel y su primo Alejandro Char. 💃 #Coronación2026 pic.twitter.com/zjILn0bd54 — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Cuando interpretó “Los Charcos”, el estadio se rindió a sus pies. Su baile fue magistral, hubo técnica, sabor y sentimiento en perfecta armonía.

Llegaron los 90

La época del casette también se vivió en el show de coronación. Temas como Claridad de Grupo Menudo sonaron mientras un grupo de patinadores se divertía. También ocurrió lo mismo con Súbete a mi moto, para que luego Michel apareciera como pasajera en una Harley Davidson. La Música Dance imperó y el grupo Team Breack Dance con sus trompos y piruetas se robó las miradas.

Este ritmo se baila así de Chayanne y Qué es lo que quiere esa nena fueron pistas con las que Afrodance y Fuerza Negra ayudaron a la reina.

El Comején, Agua y Mi medicina de Wilfrido Vargas, fueron bailados por Adolfo Maury en su segunda salida, al igual que Viene a pedir mi mano de Juan Luis Guerra, uno de los grandes invitados de la noche.

Llegaron los años 2000 y el estadio cambió de ritmo. Sonaba reguetón internacional, pero también cumbias, congos y tradición ancestral. La puesta en escena mezcló luces urbanas con tambores de raíz.

La música de los 70 y el breakdance se toman el escenario del Romelio Martínez para recordar esa época dorada de Barranquilla. 🕺#Coronación2026 pic.twitter.com/EkuGwQUNoS — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Se escuchó la voz poderosa de Ivy Queen con “Quítate tú pa’ ponerme yo”. El público respondió con gritos y manos arriba. La reina Michelle Char como toda una diva y potra en el escenario, dominó la tarima con fuerza y seguridad.

De inmediato sonó “Ella me levantó” y luego éxitos como “Rompe” y “Gasolina” de Daddy Yankee.

El show sigue haciendo un recorrido por la música que ha marcado a la generaciones en Barranquilla y esta vez lo hace con el reguetón de los años 2000. ¡Qué espectáculo! 🤩 #Coronación2026 pic.twitter.com/T7PxcnT1Qp — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Pero el viaje no se quedó allí. El ambiente volvió al Caribe con Carlos Vives y su canción “Décimas”. Y posterior a ello, se reunieron todas las generaciones en un mismo coro, apareció el remix de “Hips Don’t Lie” con Shakira y Beéle, desatando una euforia en el público.

Shakira y su éxito ‘Hips don't lie’ no podían faltan en esta noche. 🤩Una vez más, Michelle Char demuestra cómo se baila en Barranquilla.👇 #Coronación2026 pic.twitter.com/sVeIPrxAtl — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Junto al Rumbón Normalista, la soberana de nuestra fiesta se lleva los aplausos del público en esta noche de #Coronación2026 👑✨ pic.twitter.com/pbIJyb5KdN — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Adolfo Maury recibió su corona

Y de repente se escuchó el anuncio solemne: “Saludo a su majestad de parte del Congo Grande”. Y apareció la danza más antigua del Carnaval, imponente, vibrante, comandada por el rey Momo Adolfo Maury. En ese instante fue coronado por su antecesor, Gabriel Marriaga Tejada, en medio de aplausos y tambores.

👑 Acompañado del ‘Congo Grande’, el rey Momo del Carnaval de Barranquilla, Adolfo Maury, recibió la corona por parte de su antecesor Gabriel Marriaga.#Coronación2026 pic.twitter.com/0truxMF2zu — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

“Una noche tan bonita se corona Adolfo Maury. Vamos todos con las palmas al rey Momo aplaudir”, cantaba su grupo, mientras el nuevo soberano levantaba los brazos y agradecía.

El cierre de este bloque volvió a las raíces. Sonó la flauta de millo con su inconfundible cumbia, y el escenario se llenó de cumbiambas tradicionales como el Cumbión de Oro.

Y llegó el mapalé. Puro, vibrante y con su magia ancestral. La reina Michelle Char volvió a descrestar al público con la canción que la hizo viral en su video de postulación: “Monasita Mí”, acompañada por el grupo Fuerza Negra.

💃🎶🎉¡Eso, date reina! 👏👑✨Con ‘Fuerza Negra’, Michelle Char danzó Monasita Mi, la canción con que se postuló a ser reina del Carnaval de Barranquilla. #Coronación2026 pic.twitter.com/ERxtLk9UYd — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Barranquilla suena a terapia, a esa mezcla poderosa entre lo ancestral y lo digital. Y entonces llegaron los picós. Las pantallas explotaron en colores fluorescentes y se escuchó el grito: “¡Aquí suenaaa el orgullo de los bailadores!”. Sonaron champetas como “Los trapitos al agua” de Mr. Black.

👑 Reinas del Carnaval de Barranquilla de años anteriores como Tatiana Ángulo de Castro, Daniella Donado y Angie De la Cruz sorprenden con su presentación en el Romelio. 💃 #Coronación2026 pic.twitter.com/zgESzQI6OS — EL HERALDO (@elheraldoco) February 14, 2026

Luego se abrió paso la puya. El ritmo marcó otra transición en este viaje musical. En las pantallas comenzaron a aparecer reinas del Carnaval de años anteriores y en tarima bailaron. Entre ellas estuvieron Valeria Charris, Fefi Mendoza, Valeria Abuchaibe, Marcela Dávila, Tatiana Angulo Fernández de Castro, Andrea Jaramillo y Daniela Donado.

Su majestad Michelle Char recibió su ‘Esmeralda Caribe’

El gran momento sublime, el más esperado por cualquier soberana, llegó hacia las 9:40 p. m. Con los ojos llenos de lágrimas y la sonrisa temblando de emoción, Michelle Char inclinó la cabeza para recibir la corona.

Se la entregó su antecesora, Tatiana Angulo Fernández de Castro, portadora de la joya ‘Esmeralda Caribe’, creada por Adela de Char como homenaje a las piedras naturales de Colombia.

Antes, en las pantallas, Michelle apareció agradeciendo. Dio las gracias a su equipo, a quienes han caminado con ella desde el primer ensayo, desde la primera idea. Habló de este viaje que apenas comienza y que volará alto hasta el Miércoles de Ceniza, cuando el Carnaval se despida.

Vestida de verde intenso, lució un traje adornado detrás con gigantescas plumas. La creación fue del diseñador Alfredo Barraza, que le hizo homenaje a la tierra.