La coronación de la Reina Popular del Carnaval de Barranquilla 2026 dejó un momento muy noble e inesperado que terminó robándose los aplausos en las redes sociales.

El pasado lunes 16 de febrero, durante el tercer día de Carnaval, Gicel Vega Castro, representante del barrio Galán, fue coronada como Reina Popular 2026 en un espectáculo que reunió a más de 10.000 personas en la Plaza de la Paz.

La joven de 24 años, técnica en Salud Pública, conquistó al jurado con una puesta en escena vibrante en medio del show “Los sonidos del barrio”.

En medio del momento más esperado, cuando la nueva soberana recibía su corona como sucesora de Yuliana Rodríguez (Reina Popular 2025), ocurrió un imprevisto, pues la corona cayó inesperadamente.

Redes sociales Michelle Char y Yuliana Rodríguez tuvieron un gran gesto con Gicel Vega Castro, reina popular 2026

Fue entonces cuando Michelle Char, actual Reina del Carnaval, reaccionó de inmediato. Sin dudarlo, se quitó un gancho negro de su propio cabello para ayudar a asegurar nuevamente la corona de la Reina Popular.

El gesto fue acompañado por Yuliana, quien también retiró un gancho de su peinado para sostenerla.

Redes sociales Michelle Char, Yuliana Rodríguez y Gicel Vega Castro

La escena fue interpretada en redes sociales como un acto de sororidad y compañerismo, destacando la solidaridad entre ambas soberanas en lugar de cualquier rivalidad.

Además de Gicel Vega Castro como Reina Popular, fueron elegidas: Virreina: Ángela Berrio de Buena Esperanza; Primera princesa: María Kamila Fernández Castillo de Los Girasoles; Segunda princesa: Estefany Porras Palacio de La Sierrita 3 y tercera princesa: Valentina Cáceres Tapia de Me Quejo).