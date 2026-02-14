Una cita más en la Plaza de la Paz para convertir este emblemático lugar en la rueda de Cumbia más grande del mundo. Desde las 6 de la tarde el público ha empezado a colmar la Noche de Tambó que cumple su edición número 32.

El evento, que rendirá homenaje al multinstrumentista sucreño Ramón Darío Benítez, es uno de los más emblemáticos, tradicionales y concurridos del Carnaval.

A las 7:30 se subió el primer grupo, Son de Primera, una agrupación que es resultado del trabajo social de la Primera Dama para el rescate de habitantes de calle, a través de la cultura.

Interpretando temas como ‘Niña mode’, originalmente del maestro Pedro ‘Ramayá’ Beltrán pusieron a gozar al público que rodeando la tarima van dándole forma a la rueda.

También desataron la locura y aplausos del público con canciones clásicas como ‘El trato’ de Joe Arroyo que en este Carnaval ha vuelto a sonar o ‘Currucuchu’ de La niña Emilia y que trajeron de vuelta Shakira y Beéle en su famoso video.

“Gracias a Dios, es un evento que la gente lo espera porque es un evento muy tradicional, la esencia de folclor, donde no hay novedades, solo alegría, hermandad, fraternidad, porque eso es lo que nos invita a la cumbia. Iniciamos con un trabajo social que tiene la alcaldía que es con personas que estuvieron en calidad de indigencia entonces tienen un trabajo de resocialización y es una gente que dejó de hacer lo malo para hacer lo bueno, la música”, dijo a EL HERALDO Lisandro Polo Rodríguez, director de la Fundación Tambó, organizadores del evento.

Los segundos en subir al escenario de la Noche de Tambó fue Ritmo y Tradición Soledeña grupo ganador de festival aficionado que organiza la misma Fundación Tambó.

Seguidamente subió la maestra Janeth Gamboa, directora de la cumbiamba La Poderosa, que después de abrir la rueda de cumbia recibió el homenaje del fundación.

“Agradecida con este homenaje. Son 43 años brindándoles a todos esa alegría y entusiasmo. Gracias a toda esta gente barranquillera que se goza el Carnaval”, dijo Janeth Gamboa al recibir el Tambó Dorado.

Asimismo hicieron presencia Alfredo Martelo y Danny Zora, dos decimeros que llenaron de décima improvisada el escenario de la Plaza de la Paz.

Este año, los llamados a recibir el reconocimiento de la Fundación son la Maestra Janeth Gamboa, por su trabajo de mantener vivo el legado de sus mayores y hoy sostiene su proyecto Cumbiamba La Poderosa de Simón Bolívar. La cumbiamba tuvo el honor de abrir oficialmente la Rueda de Cumbia, para bailar cumbia de “Verdá Verdá”, como se reza en este lugar.

En la parte musical el invitado es el Maestro Rubén Darío Benítez, el hijo de Las Llanadas, corregimiento de Corozal, reconocido como el “Bombardino de América” y quien en su recorrido musical, ha tenido la oportunidad de hacer parte de los mas connotados artistas nacionales como Carlos Vives, Shakira, Joe Arroyo y con figuras internacionales como Ruben Blades y Óscar De León, entre otros.

Por aquí también pasarán agrupaciones renombradas como Gaiteros de San Jacinto, Ritmo Baranoero, herederos de la dinastía y estilo de Baldomero Acosta, Grupo Mayombé Caribe responsables de mantener vivo el estilo del maestro Mane Arrieta. También estarán en la tarima de la Noche de Tambó, Los Gaiteros de Ovejas (Sucre). Desde los Montes de María directo a la Plaza de la Paz, el grupo más representativo de la música de chuana.

También Alma Gaitera y Herencia Tambó son la sangre nueva del sonido cumbiambero.