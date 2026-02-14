El sistema de Transporte Masivo Transmetro anunció este viernes su programación especial para el Carnaval de Barranquilla, que se celebrará del 14 al 17 de febrero en la ciudad.

Le puede interesar: 42 nuevos talentos se abren paso en la Noche de Orquestas

Durante estos días, de acuerdo con lo que se dio a conocer a través de un comunicado de prensa, la operación finalizará a las 8:00 p.m., mientras que varias rutas presentarán desvíos debido a los cierres viales autorizados por las autoridades locales.

Horarios de Transmetro para el sábado de Carnaval

El sábado 14 de febrero, el servicio iniciará a las 5:00 a.m., como es habitual. Sin embargo, culminará a las 8:00 p.m.

Vea aquí: “Nuestra cultura sigue visibilizándose por todo el mundo”: Char

La Ruta Carnavalera operará entre las 8:00 a.m. y las 7:00 p.m., mientras que la Ruta Chévere quedará suspendida durante la jornada.

Los últimos despachos de las rutas troncales serán:

R1: 7:18 p.m.

B1: 7:02 p.m.

S2: 7:40 p.m.

S1: 8:00 p.m.

Ese mismo día se desarrollará la Batalla de Flores y otros eventos tradicionales que implican cierres en la Vía 40 y sectores aledaños.

Domingo y lunes: operación desde las 5:30 a.m.

Para el domingo 15 y lunes 16 de febrero, el sistema de transporte iniciará operaciones a las 5:30 a.m., horario habitual de domingos y festivos, y finalizará a las 8:00 p.m.

Lea también: Palmar de Varela lista para disfrutar de su Gran Parada Intermunicipal y Regional

La Ruta Carnavalera funcionará de 9:00 a.m. a 6:30 p.m., mientras que la Ruta Chévere continuará suspendida en estas fechas.

El lunes, debido al evento ‘K-Z Mambo Loco’, la ruta A1-4 La Magdalena realizará su último despacho a las 11:25 a.m.

Le sugerimos: Conozca los cierres viales para este viernes de Carnaval en Barranquilla

Los últimos servicios troncales quedarán así:

Domingo y lunes

R1: 7:20 p.m.

B1: 6:32 p.m.

S2: 7:10 p.m.

S1: 8:00 p.m.

El lunes también se programó la Gran Parada de Comparsas, lo que genera restricciones temporales en corredores estratégicos de la ciudad.

Martes de Carnaval: suspensión y reactivaciones

El martes 17 de febrero, la operación comenzará a las 5:30 a.m. y finalizará igualmente a las 8:00 p.m.

En otras noticias: Arranca el Carnaval de Barranquilla 2026: así debe planear su movilidad en la ciudad

Debido al desfile ‘Conquista del Carnaval’, la ruta A1-2 Carrera Ocho quedará suspendida durante toda la jornada. Asimismo, la ruta A8-1 Paraíso tendrá su último servicio a las 11:00 a.m. por el evento ‘Cierre del Carnaval’ en la calle 84.

Ese día se reactivará la Ruta Chévere y la ruta A8-2 Vía 40 extenderá su recorrido hasta el Gran Malecón.

Los últimos despachos troncales serán:

R1: 7:20 p.m.

B1: 6:22 p.m.

S2: 7:00 p.m.

S1: 8:00 p.m.

Desvíos en rutas alimentadoras durante el Carnaval

El sistema de transporte masivo implementará desvíos en varias rutas alimentadoras por los cierres viales en sectores como la Vía 40, la carrera 46 y la calle 84, entre otros puntos donde se realizarán desfiles y eventos oficiales del Carnaval.

No olvide leer: Ingreso a palcos para la Batalla de Flores será desde las 9:00 de la mañana

Entre las rutas con modificaciones se encuentran:

A8-1 Paraíso

A8-2 Vía 40

A7-1 Miramar

A7-3 Carrera 38

A7-4 Los Andes

A9-3 Buenavista

En los tramos donde no exista señalización oficial del sistema, el ascenso y descenso de pasajeros se permitirá en puntos seguros, según informó Transmetro.

También aquí: CRA instalará 60 puntos de recolección de residuos en la Batalla de Flores

Para consultar recorridos específicos y cambios detallados, los usuarios pueden visitar el sitio web oficial del sistema o sus redes sociales. También está habilitada la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257.

Se recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con anticipación, especialmente en jornadas de alta afluencia por los eventos del Carnaval de Barranquilla.