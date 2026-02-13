Este viernes 13 de febrero, con motivo de los eventos oficiales del Carnaval 2026, se implementarán cierres viales temporales en varios puntos estratégicos de Barranquilla, por lo que las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con anticipación.

Coronación de los Reyes del Carnaval

Para garantizar la seguridad durante el acto de coronación, se programó el cierre total temporal de la carrera 44 entre calles 72 y 74.

Los cierres se aplicarán así:

• Desde el jueves 12 de febrero a las 11:00 p. m.: cierre de la carrera 44 entre calles 72 y 74.

• Viernes 13 de febrero desde las 11:00 a. m.: cierre de la calle 74 entre carreras 43 y 46; carrera 44 entre calles 74 y 75; y carrera 45 entre calles 74 y 75. Además, habrá control de acceso en la intersección de la calle 74 con carrera 44.

Como rutas alternas, los conductores que transitan en sentido oeste-este por la carrera 44 deberán girar a la izquierda en la calle 74, luego a la derecha en la carrera 46, continuar hasta la calle 70 y retomar la carrera 44.

Carnaval de la Localidad Metropolitana

Este desfile iniciará en el barrio Santo Domingo de Guzmán, a la altura de la IED José Consuegra Higgins (carrera 1F #66-22), avanzará hasta la carrera 2 con calle 90, continuará por la carrera 5 con calle 90 y finalizará en la IED Inmaculada Concepción.

Habrá cierre total temporal de los tramos del recorrido entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m.

Las rutas alternas habilitadas son:

• Calles 91, 92, 94 y 96 (barrio San Luis), y la calle 76 (La Sierrita).

• Calles 80 y 88, diagonales 53 y 54 (Santo Domingo).

• Carreras 1Sur, 2Sur y 3Sur, además de las calles 80, 88 y 76 (Santa María).

Metroconcierto Rumbódromo del Río 2026

Para este evento se programó el cierre total temporal del deprimido de la calle 80 entre la avenida del Río y la vía 40, desde las 6:00 p. m. del viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero a las 6:00 a. m.

El acceso al parqueadero de Puerta de Oro estará habilitado únicamente por la avenida del Río. Los peatones podrán movilizarse por el sendero peatonal, bajo control del personal logístico.

Las autoridades reiteran el llamado a utilizar las vías alternas, consultar los canales oficiales para información actualizada y respetar las indicaciones del personal de tránsito durante la jornada.

