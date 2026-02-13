El sábado 14 de febrero será uno de los días de mayor movilidad en el Carnaval 2026. Además de la tradicional Batalla de Flores en la vía 40, otros eventos masivos obligarán a implementar cierres viales temporales en varios sectores de Barranquilla.

Las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con anticipación y utilizar las rutas alternas establecidas.

Batalla de Flores del Recuerdo Sonia Osorio

El desfile iniciará en la carrera 44 entre calles 79 y 53, con desvío por la calle 53B entre carreras 44 y 45, donde finalizará el recorrido.

Habrá cierre total temporal de la carrera 44 entre calles 79 y 53, desde las 11:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

Rutas alternas:

• Calles 53B y 80, y carreras 47 y 41.

• Conductores que transitan en sentido norte-sur (de la vía 40 hacia la avenida Olaya Herrera) por calles 72, 70, 68, 67, 66, 65, 63, 62, 61 y 60 deberán girar a la derecha en la carrera 47 hasta la calle 76, luego a la izquierda hasta la carrera 43, girar nuevamente a la derecha y continuar por la calle 76B.

• Quienes se movilizan en sentido occidente-oriente (Villa Santos hacia el Centro) por la carrera 44 o 43B deberán girar a la derecha en la calle 80 hasta la carrera 42F, luego tomar la calle 76 hacia la carrera 39, continuar hasta la calle 75 y seguir hacia la calle 50.

• Los conductores en sentido sur-norte por calles 74, 69, 67 y 66 deberán desviarse por la carrera 43 hasta la calle 79, luego tomar la carrera 48.

• En el caso de las calles 66, 63, 58, 57, 56, 52 y 50, el desvío será por la carrera 41 hasta la calle 48 y luego hacia la carrera 52 y calle 53.

Desfile del Rey Momo

El recorrido iniciará en la calle 17 con carrera 38, avanzará por la calle 17 hasta la glorieta que enlaza con la calle 18, continuará por el bulevar de Simón Bolívar hasta la carrera 4C y finalizará en la cancha Simón Bolívar.

Se implementará cierre total temporal por tramos entre las 11:59 a. m. y las 9:00 p. m. Desde las 11:00 a. m. estará habilitada la zona de concentración y el desfile comenzará a las 2:00 p. m.

Rutas alternas:

• Los conductores que ingresen desde Santa Marta por el puente Pumarejo deberán tomar el Corredor Portuario.

• Quienes circulen desde el norte o el Centro podrán usar la carrera 38 y enlazar con el Corredor Portuario.

• Desde el sur hacia el Centro, se recomienda tomar la carrera 30.

• Para desplazamientos entre el puente Pumarejo y Soledad, se podrá utilizar la calle 18.

Metroconcierto Histórico de Carnaval

Para este evento se programó el cierre total temporal de la carrera 44 entre calles 72 y 74, desde las 2:00 p. m. del sábado 14 hasta las 5:00 a. m.

Las autoridades recuerdan que en estas mismas vías se desarrollará la Batalla de Flores del Recuerdo, por lo que se recomienda utilizar las rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito.

La Alcaldía de Barranquilla invitó a propios y visitantes a disfrutar de esta celebración de manera ordenada y segura.

