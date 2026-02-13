Comienza el Carnaval 2026 y con él una de las temporadas de mayor movilidad en Barranquilla. Debido a la gran afluencia de visitantes y a los múltiples desfiles y eventos masivos, la ciudad presentará una congestión superior a la habitual, por lo que las autoridades hacen un llamado a planear con anticipación cada desplazamiento.

La medida más importante que deben tener en cuenta barranquilleros y turistas es que habrá pico y placa para vehículos particulares en toda la ciudad desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de febrero, según el último dígito de la placa.

La restricción inicia el viernes a las 6:00 p. m. y busca sacar de circulación entre el 30 % y el 40 % del parque automotor cada día.

Le puede interesar: Más de 1.600 operarios garantizarán la limpieza durante los días centrales del Carnaval

Antes de salir en vehículo particular, las autoridades recomiendan consultar el calendario establecido y seguir la información en tiempo real a través de los canales oficiales de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.

Además, es clave utilizar rutas alternas, programar las salidas con tiempo, compartir vehículos cuando sea posible y respetar las normas de tránsito durante toda la temporada festiva.

Desde la administración distrital reiteran el llamado a vivir la fiesta de manera organizada y segura. Y el mensaje es claro: si va a consumir licor, entregue las llaves.

Leer más: Barranquilla fortalece su oferta turística para el Carnaval 2026