En el marco del Carnaval 2026, Barranquilla fortalece su posicionamiento como destino turístico con una agenda que combina la promoción de atractivos emblemáticos como el Gran Malecón, el Ecoparque de Ciénaga de Mallorquin y Puerto Mocho, junto con servicios dirigidos a los visitantes, como maquillaje y peinados para la fiesta, y estrategias de seguridad y protección a la niñez.

La ciudad está lista, bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, para que quienes vivan el Carnaval confirmen la célebre frase: “Barranquilla, quien te conoce jamás te olvida”.

Del 14 al 17 de febrero, el Gran Malecón y el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín estarán abiertos al público. El Gran Malecón funcionará en su horario habitual, de 5:00 a. m. a 12:00 a. m., con zonas gastronómicas, música en vivo, muestras de emprendimientos y espacios de tradición.

En Jardín del Río, Manglares del Río y La Madriguera se desarrollarán actividades especiales. El Riobús Karakalí y la Luna del Río operarán en su horario habitual durante los días de Carnaval y no tendrán operación el miércoles 18 de febrero.

La playa de Puerto Mocho estará habilitada de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín recibirá visitantes de 6:00 a. m. a 5:00 p. m., siendo esta la última hora de ingreso. Los senderos Manglar y Estuario estarán disponibles. El miércoles 18 de febrero el ecoparque permanecerá cerrado.

En Caimán del Río, del 13 al 17 de febrero regresa la experiencia Tascas Club Colombia desde las 4:00 p. m., con música en vivo y la oferta de sus 27 cocinas. No se permite el ingreso de bebidas y alimentos. Sus horarios de atención serán: viernes 13 de febrero de 10:00 a. m. a 12:00 a. m.; sábado 14 de febrero de 3:00 p. m. a 2:00 a. m.; domingo 15 y lunes 16 de febrero de 10:00 a. m. a 2:00 a. m.; y lunes 17 de febrero de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Durante los días de desfile, el ingreso peatonal al Gran Malecón estará habilitado antes y después de cada evento por los accesos del paseo peatonal Puerta de Oro, calle 72, calle 78 y la avenida del Río desde La Loma, que también permitirá acceso vehicular. Además, el sistema de transporte masivo Transmetro operará la ´Ruta Carnavalera´ el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. con accesos desde la calle 69 hasta el retorno de la glorieta de la calle 78.

En materia de oportunidades económicas, 21 hombres y mujeres formados en el programa ‘De la Mano con la Primera’ ofrecerán productos y servicios en escenarios como Baila la Calle y reconocidos hoteles. Trece graduados de cursos de comidas rápidas y coctelería estarán presentes con hamburguesas, arepas rellenas, perros calientes y cócteles. Asimismo, ocho egresadas de los cursos de maquillaje y peinado prestarán sus servicios de viernes a domingo, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en Faranda Hotels, Hotel Windsor Barranquilla, Marriott Hotels y Hoteles Estelar.

En el componente de seguridad, la Alcaldía, a través de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana y en articulación con la Policía Metropolitana, ha venido dando la bienvenida a turistas en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con recomendaciones de convivencia y prevención.

Además, se activó la campaña “Barranquilla Puerta Protectora de la Niñez y la Adolescencia”, con tomas en escenarios concurridos, sector hotelero y aeropuerto, promoviendo entornos seguros y protectores. La socialización incluye los canales de comunicación y rutas de atención para denunciar o reportar casos, a través de la línea gratuita nacional contra la trata de personas 01-8000-522-020 y la Fiscalía General de la Nación en la línea 122.

Con esta agenda integral de promoción, servicios y prevención, Barranquilla reafirma su compromiso de ofrecer un Carnaval organizado, seguro y atractivo para propios y visitantes.

