Según proyecciones del Ministerio de Transporte, el día de mayor movilización aérea hacia Barranquilla por cuenta del Carnaval 2026 es este viernes, con un estimado de 12.092 pasajeros.

De igual forma, por vía terrestre, se espera que durante este fin de semana y hasta el martes 17 de febrero, se movilicen 37.000 pasajeros en 3.300 vehículos, despachados desde las terminales de transporte habilitadas por el Ministerio de Transporte con destino a la capital del Atlántico.

En un panorama más amplio, la Aeronáutica Civil proyecta que entre el 6 y el 18 de febrero se movilicen 107.665 pasajeros por vía aérea, consolidando el Carnaval de Barranquilla como uno de los eventos de mayor impacto en la conectividad nacional e internacional y en la dinámica turística del Caribe colombiano.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que, como parte de este operativo especial, todas las entidades del sector Transporte trabajan de manera coordinada para fortalecer la supervisión y la atención al usuario, con presencia institucional en puntos clave como el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla, así como en los principales corredores viales y peajes del departamento del Atlántico.

“La movilidad también hace parte del Carnaval. Por eso, desde el sector Transporte estamos articulados y desplegados en aeropuertos, terminales y corredores viales estratégicos, para garantizar una movilización segura y organizada para quienes llegan a disfrutar de esta fiesta que es orgullo nacional”, aseguró la ministra.

Estas acciones incluyen labores de orientación al viajero, acompañamiento en infraestructura de transporte y articulación con autoridades locales para garantizar una movilización segura, eficiente y ordenada durante los días de mayor afluencia.

Finalmente, el Ministerio reiteró el llamado a los ciudadanos para planear con anticipación sus desplazamientos, adquirir tiquetes en puntos autorizados, verificar horarios y reportar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales de atención.