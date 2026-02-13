El carnaval no solo llena de música y color a las calles de Barranquilla, también activa con fuerza la economía local. Comerciantes y visitantes coinciden en que la temporada se convierte en uno de los momentos más importantes del año para el movimiento comercial, generando ingresos, empleo y oportunidades en distintos sectores.

Javier Hernández, comerciante con más de 10 años en la Galería de la 72, aseguró que las ventas han tenido un repunte notable en comparación con temporadas anteriores.

Aseguró que aunque en 2025 el concierto de Shakira fue exitoso, se desvió parte del flujo turístico hacia ese evento y no hacia las actividades tradicionales, lo que impactó las ventas.

“Este año las ventas son espectaculares. En todos los negocios de la galería las ventas han sido muy buenas a pocos días de que se inicie la fiesta en grande”, manifestó el hombre.

Lea también: Distrito anuncia horarios para venta de licor, rumba y eventos durante en Carnaval 2026

Sin embargo, no todos los vendedores tienen la misma percepción. Catalina Sanes señaló que el movimiento ha sido irregular y que aún esperan el verdadero impulso de los días centrales de la fiesta.

“Se ha movido, pero no como uno esperaba. Estamos esperando estos dos días para ver”, comentó la mujer, reflejando la expectativa que tienen muchos comerciantes de que el grueso de las ventas llegue con los eventos principales.

Orlando Amador Variedad de prendas de vestir y accesorios en todo el comercio.

Desde el sector empresarial, el balance es más optimista. Samuel Quintero, gerente general de Sofisticadas y Tex-uno, explicó que el Carnaval representa el punto más alto de su actividad económica.

“Esta empresa nace del carnaval. Es el corazón y el momento cúspide para nosotros. Este año, las ventas han aumentado cerca de un 40 % frente al año pasado, impulsadas principalmente por la alta demanda de camisetas estampadas y camisas temáticas que suelen comprarse en grupo para comparsas y celebraciones”, aseveró Quintero.

El impacto no se limita a las ventas directas por lo que detalla que la producción de prendas involucra más de 40 talleres en todo el Atlántico y una planta local que emplea entre 50 y 60 personas durante la temporada.

Además, aseguró que la estrategia ha sido aumentar la capacidad productiva en vez de reducir personal, lo que fortalece la generación de empleo temporal y permanente.

Los turistas

El dinamismo comercial también se alimenta de los turistas. Juan Camilo Valentierra, visitante de Bogotá, destacó que la ciudad lo sorprendió por su ambiente y variedad de productos alusivos a la fiesta.

“Todo está supercolorido y bien organizado”, dijo mientras compraba su atuendo para asistir a la Batalla de Flores.

Por su parte, Carolina Estrada, visitante de Manizales, resaltó la estética y el ambiente festivo de los espacios comerciales y sostuvo que llegó a Barranquilla para disfrutar de esta fiesta por primera vez.

Orlando Amador Turistas comprando el atuendo que lucirán durante la Batalla de Flores.

Proyecciones del Distrito

Según estimaciones de la Alcaldía distrital y la Cámara de Comercio, se están generando alrededor de 193.000 puestos de trabajo directos e indirectos y proyectando un movimiento económico superior a los $840.000 millones.

Para esta edición, se abrió convocatoria para vincular a 3.800 personas en logística y operación, fortaleciendo el ecosistema laboral cultural y de servicios. Detrás de cada desfile, concierto y evento masivo hay costureras, diseñadores, técnicos de sonido, electricistas, transportadores, vendedores, artistas, gestores culturales, personal de seguridad y trabajadores del sector hotelero y gastronómico que encuentran en esta temporada una oportunidad concreta de ingresos y proyección.

Lea también: Activan dispositivo de seguridad y prevención para vivir el Carnaval en sana convivencia

“El carnaval es lo que somos: identidad, trabajo colectivo, talento popular y cultura viva que pasa de generación en generación. También es desarrollo económico, oportunidades para miles de familias que, con su arte, oficio y tradición, hacen grande a Barranquilla”, expresó el alcalde Alejandro Char, quien además destacó que se esperan más de 6 millones de espectadores en los distintos eventos.

Orlando Amador Los turistas llegan desde diferentes ciudades del país y el mundo a vivir el Carnaval.

Con sello de sostenibilidad, accesibilidad y un robusto dispositivo de seguridad de 2.630 policías, acompañados por Fuerzas Militares y organismos de socorro, Barranquilla demuestra que puede organizar una fiesta masiva, segura y de estándares internacionales.