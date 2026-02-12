La unidad entre los territorios del Caribe Colombiano se vio reflejada con el apoyo que han prestado algunos departamentos como el Atlántico a través de la entrega de ayudas y puesta en disposición de toda la capacidad humanitaria frente a las emergencias por inundaciones que han afectado a más de 40 mil familias en Córdoba.

Precisamente el gobernador Eduardo Verano, quien había anunciado la entrega de 50 toneladas de insumos y alimentos a este departamento, llegó a la ciudad de Montería este jueves para reunirse con las autoridades locales y realizar un sobrevuelo por las zonas afectadas.

Según el mandatario “el Caribe es una región unida y por eso viajamos a Córdoba para traer un mensaje de solidaridad y acompañamiento al pueblo, porque no solo hay que estar unidos en las buenas noticias, sino también en medio de las dificultades”.

Puso de presente que: “con el acompañamiento del gobernador Erasmo Zuleta conocimos de primera mano la situación del frente frío para definir posibles apoyos desde la región Caribe”.

De igual manera, Verano mencionó que “esta es una emergencia que lidera la Gobernación de Córdoba y el Gobierno nacional, y nosotros venimos a acompañar, a apoyar y a poner a disposición la experiencia que dejó el 2010 en el departamento”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, agradeció el acompañamiento del Atlántico y la RAP Caribe, así como la entrega de 43 toneladas de ayudas humanitarias enviadas al departamento en la mañana de este jueves.

“Gracias a nuestro querido colega gobernador del Atlántico, a nuestro gerente de la RAP Caribe, a su solidaridad. Yo he dicho y me sostengo en ello en medio de la crisis es cuando más unión necesita toda Colombia, especialmente la región Caribe y juntos con la ayuda de Dios, Córdoba sale de esta”, apuntó Zuleta.

Ambos mandatarios concordaron que el Atlántico mantendrá su disposición de apoyar técnica y humanitariamente a Córdoba, recordando la solidaridad que recibió su departamento durante la emergencia invernal de 2010.

Cabe resaltar que en la visita al departamento de Córdoba también estuvieron presentes el gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez; la secretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico del Atlántico, Lady Ospina, y el asesor Juan Pablo Deik.