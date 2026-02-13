La empresa Triple A anunció su mayor despliegue operativo del año para atender el Carnaval de Barranquilla 2026. Serán más de 1.600 operarios los encargados de garantizar la prestación del servicio público de aseo antes, durante y después de los eventos oficiales.

La compañía aseguró que contará con personal en campo, supervisores y una flota especializada para evitar la acumulación de residuos en los principales escenarios de la ciudad.

El operativo contempla herramientas manuales como cepillos, palas, contenedores y sopladoras mecánicas, así como equipos de mayor capacidad entre los que se incluyen compactadores de basura, volquetas sencillas, volquetas doble troque y amplirolles.

En total, se atenderán 35 eventos oficiales, entre ellos la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición, el Festival de Letanías y la Gran Parada de Comparsas, además de desfiles, conciertos y actividades culturales masivas.

Las jornadas se desarrollarán en puntos estratégicos como la Vía 40, la Calle 17, el Estadio Romelio Martínez, la Plaza de la Paz y la Carrera 54, entre otros corredores viales y parques.

La operación de aseo también incluirá la limpieza de bocacalles y vías paralelas, ampliando la cobertura más allá de los escenarios principales.

Frente a los residuos voluminosos como muebles o colchones, Triple A recordó que su recolección debe programarse a través de la línea 116, evitando su disposición en el espacio público.

Finalmente, la empresa hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, invitando a reducir el uso de plásticos de un solo uso, disponer adecuadamente los residuos y entregar materiales aprovechables a recicladores de oficio identificados. También recordó que los residuos cortopunzantes deben empacarse y marcarse correctamente para proteger la integridad de los trabajadores.