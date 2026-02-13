La Alcaldía de Barranquilla y confirmaron que ya está listo el dispositivo logístico, de salud y seguridad para garantizar que propios y visitantes disfruten de los diferentes desfiles en el cumbiódromo de la Vía 40.

El ingreso del público a los palcos y zonas habilitadas comenzará a partir de las 9:00 de la mañana, por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar congestiones y facilitar los controles de acceso.

En el recorrido estará instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU), integrado por personal del Distrito, organismos de salud, seguridad y logística, quienes velarán por el bienestar de los asistentes.

Entre las disposiciones establecidas, se recordó que todos los niños deben ingresar con boleta y tener más de 7 años. Además, se contará con 17 salidas de emergencia distribuidas a lo largo del recorrido para atender cualquier eventualidad.

Las autoridades también reiteraron las restricciones: está prohibido el ingreso de armas, alimentos y bebidas. En caso de portar estos elementos, deberán entregarse antes de entrar a las zonas de desfile. Asimismo, se hizo un llamado al consumo responsable de alcohol.

La programación central iniciará este sábado con la Batalla de Flores a las 10:30 de la mañana, el domingo la Gran Parada de Tradición será a las 10:30, seguida por la Gran Parada de Comparsas este lunes a las 11:30 a. m. La invitación oficial es a ingresar antes del inicio de los eventos para disfrutar sin contratiempos de cada espectáculo.

Según estimaciones de la Alcaldía distritaly la Cámara de Comercio,con el carnaval se están generando alrededor de 193.000 puestos detrabajo directos e indirectosy proyectando un movimiento económico superior a los $840.000 millones.

Para esta edición, se abrió convocatoria para vincular a 3.800 personas en logística y operación, fortaleciendo elecosistema laboral culturaly de servicios. Detrás de cada desfile, concierto y evento masivo hay costureras, diseñadores, técnicos de sonido, electricistas, transportadores, vendedores, artistas, gestores culturales, personal de seguridad y trabajadores del sector hotelero y gastronómico que encuentran en esta temporada una oportunidad concreta de ingresos y proyección.