La pista de baile a cielo abierto más grande del planeta ya fue inaugurada ayer con la Noche del Río. Ahora el segundo día tendrá como principal evento la Noche de Orquestas, una propuesta que está organizada por categorías y que se extenderá hasta el sábado.

Este evento, considerado una plataforma clave para el desarrollo artístico local, contará con las categorías: Tropical Folclor, Merengue, Vallenato, Urbano y Nuevas Sonoridades.

Talento local que pide pista

La cantante barranquillera Carmen Milena Antolinez, mejor conocida como Cumbia Queen, le dijo a EL HERALDO que este carnaval es muy especial para ella porque por primera vez se presenta en la Noche de Orquestas como artista solista, y lo hará luego de lanzar su segundo álbum musical Días de cumbia.

Jeisson Gutierrez/El Heraldo

“Esta es la oportunidad de encontrarme con mi ciudad, de decirles que estoy aquí, que soy una artista con música auténtica, que representa la cumbia hecha en Barranquilla, esa que se sigue viviendo en nuestras calles, que interpreta la música desde la más tradicional hasta lo contemporáneo”.

Cumbia Queen prepara un repertorio con temas que muchos ya conocen y que nacieron de su garganta, como Flow arrebata’o o El burro intelectual, que fue la canción del carnaval hace 15 años. “Nunca he podido cantar estas canciones ante el público carnavalero y esta será una bonita oportunidad”.

A ritmo de mapalé

Otra de las que estará en acción es Angélica López, cartagenera radicada en Inglaterra. Esta artista ha llevado el mapalé, la gaita y los ritmos folclóricos a públicos que, en muchos casos, jamás habían escuchado los tambores.

JHONY OLIVARES Cantante cartagenera.

Desde niña empezó a participar en concursos. Sin embargo, tras la muerte de su madre en 2010, la música se convirtió en su refugio y en su motor para seguir adelante. La oportunidad de salir del país llegó en 2002, cuando viajó a Europa con la Orquesta Original de Cartagena para participar en un festival de música del mundo. “Hicimos audiciones en el Teatro Heredia y nos invitaron a Inglaterra a representar a Colombia. Me fui… y me quedé”, recuerda entre risas.

Lo que comenzó como una experiencia temporal se transformó en una carrera internacional que ha llevado a Angélica a recorrer Europa, Asia y otros escenarios.

Desde entonces, la artista ha hecho de la música folclórica su carta de presentación. El mapalé, por ejemplo, ha sido uno de los ritmos con los que ha puesto a bailar a públicos en Corea, Italia, España y Francia. “He puesto a bailar mapalé a un montón de gente que no sabe lo que es. Ha sido una bendición enorme. Llevo el Caribe en mis venas”, afirma con orgullo.

Su trayectoria la ha llevado a escenarios de gran formato, como el festival Mawazine en Marruecos, uno de los más importantes del mundo, donde compartió con artistas de diversas latitudes. Pero, a pesar de la magnitud de esos escenarios, regresar a Colombia siempre tiene un significado especial. “Para mí, cantar aquí es muy personal. Es mi tierra, mi gente. Me da nervio, pero también mucho orgullo”, confiesa.