El gran maestro Aníbal ‘Sensación’ Velásquez, la ‘leyenda viva del Caribe’, recibió el Súper Congo de Oro durante la Noche de Orquestas en el Par Vial de la carrera 50.

El máximo reconocimiento musical que otorga el Carnaval de Barranquilla fue entregado como homenaje a la trayectoria de más de siete décadas del gran maestro conocido también como ‘El Rey de la Guaracha’.

De acuerdo con la organización del Carnaval, el artista “revolucionó el lenguaje del acordeón y lo llevó a nuevos territorios rítmicos, fusionándolo magistralmente con la guaracha, la cumbia, el porro y otros aires tropicales. Su estilo inconfundible, alegre y vibrante, cruzó fronteras y conquistó escenarios nacionales e internacionales, convirtiéndolo en embajador indiscutible de la música popular colombiana”.

Señaló que el máximo reconocimiento que otorga el Carnaval de Barranquilla es “en honor a su invaluable aporte a la música y a la cultura popular por por cultivar generaciones de bailadores, carnavaleros con temas como el Turco Perro, Alicia La Flaca, La Brujita o Guaracha en España”.

El jurado, integrado por Byordi, Gerardo Varela, Dexter Hamilton, Hokai Beats y Mariangel Sarabia, seleccionaron a los ganadores en las diferentes categorías.

En Folclor Tropical, el reconocimiento fue para Bane y la Zarapa, mientras que en Vallenato el premio lo obtuvo Lupe. El Merengue tuvo como ganadora a Mery Tu Loba y en Salsa el público vibró con el triunfo de Ronny De la Salsa. En la categoría Urbano Caribeño se impuso Joddy Catalán, y en Nuevas Sonoridades el galardón fue para Natural High, destacándose por su propuesta fresca e innovadora.