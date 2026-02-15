El artista reconocido Aníbal Velásquez dio una entrevista para el programa ‘Se dice de mí’ en la cual dio detalles muy íntimos de su vida.

En el episodio que fue transmitido el pasado sábado 14 de febrero relató el momento en donde empezó a sentirse mal luego de una presentación.

Cuando se bajó de la tarima estaba empapado de sudor y le cayó una lluvia encima. Solo eso bastó para que su salud se deteriorara rápidamente y pasara más de 14 días hospitalizado por una fuerte gripa.

Duro bastante tiempo en recuperación pero luego pudo retomar sus actividades sin complicaciones.

Asimismo, Velázquez contó uno de los momentos más duros de su vida tanto personal como profesional. Relató que estaban viajando a una presentación en Montería y el conductor de bus vio a una mujer que jugaba cerca de la vía y se distrajo.

👑 Aníbal Velásquez abre su corazón y confiesa el dolor de no sentirse reconocido en su propia tierra. 🇨🇴 Sueña con un monumento en su ciudad natal.

Esos segundos fueron suficiente para que el vehículo perdiera el control y se accidentara, pues rodó 30 metros. En ese momento el bus pudo haberse incendiado, pero no lo hizo.

Lamentablemente, en ese accidente murió la única integrante femenina del equipo de trabajo y él perdió el dedo de su pie. También destacó que por ese accidente El acordeonero y cantante Alfredo Gutiérrez se inspiró para mencionarlo en una canción, donde lo llama “hazañoso”.

Igualmente, Velásquez dio a conocer que eso fue uno de los episodios más críticos de su carrera musical, pero lo pudo superar.