Este sábado 14 de febrero, según la astrologa Mhoni Vidente, es un día de retrospección personal y de aprovechar nuevas oportunidades pata el crecimiento espiritual.

Además, también dio revelaciones para los 12 signos con respecto al amor, salud y prosperidad. Asimismo, los números de la suerte que pueden servirle para seguir su instinto.

Aries

En algunos países se celebra el Día de San Valentín, por lo que para las personas de este signo les dice que tendrán la visita de alguien del pasado que le traerá buenas noticias. Números de la suerte: 3, 11, 23, 35, 41, 46

Tauro

Para los nacidos bajo el signo de Tauro les espera un día bien movido con temas familiares por lo que sí tienen que celebrar algo lo harán tarde. Números de la suerte: 2, 7, 15, 24, 33, 49

Géminis

Para los gemelos del zodiaco tienen que aprovechar los días de descanso con viajes inesperados. Números de la suerte: 5, 9, 14, 21, 35, 41.

Cáncer

Para los cangrejitos la pitonisa indica que será un día placentero junto a la familia o pareja. Números de la suerte: 7, 12, 23, 26, 32, 46.

Leo

Los leones tienen una constelación planetaria a su favor este sábado 14 de febrero. Si desea celebrar este día le irá muy bien. Números de la suerte: 4, 17, 25, 31, 42, 48.

Virgo

Es un día para iniciar una relación sentimental pero si tiene pareja puede ser un día para hacer algo juntos. Números de la suerte: 2, 9, 13, 24, 31, 42.

Libra

Los libranos este sábado tienen la influencia de Júpiter y el Sol por eso no debe preocuparse por los nuevos comienzos que serán placenteros. Números de la suerte: 5, 14, 16, 25, 33, 46.

Escorpio

En el amor, familia y vida íntima será muy favorable este día. Hará cosas extraordinarias. Números de la suerte: 7, 12, 26, 31, 37, 44.

Sagitario

Hoy debe evitar a toda costa las discusiones entre familia y pareja. Debe controlar su temperamento y todo fluirá bien. Números de la suerte: 6, 13, 22, 32, 40, 49.

Capricornio

Será un sábado lleno de muchas sorpresas y cuando menos lo espere tendrá un viaje inesperado. Números de la suerte: 1, 8, 17, 26, 34, 45.

Acuario

En este 14 de febrero el Sol está pasando por su signo. El día empezará un poco mal pero irá pasando la situación. Números de la suerte: 3, 12, 24, 33, 38, 44.

Piscis

Por piscis está pasando Venus el planeta del amor, por lo que este día será muy cariñoso. Números de la suerte: 2, 7, 15, 26, 32, 47.