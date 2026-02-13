La historia de Angélica López no empezó en un aeropuerto. Empezó en Cartagena, cuando era una niña que ya sabía que lo suyo era la música, aunque en casa imaginaran otro destino.

“Yo soy músico desde niña. Desde muy niña supe que quería ser músico y tuve la oportunidad de trabajar con grandes músicos en Cartagena a muy temprana edad. Empecé mi carrera como a los 16 años, estuve participando en muchos concursos, desde niña me gané muchos concursos, era mi vida”, cuenta.

Ese impulso no se detuvo ni siquiera cuando su madre murió. “Mi madre murió en el 2010, cuando yo tenía 16 años y pues yo seguí adelante con la música”.

El giro inesperado llegó en 2002, cuando viajó a Europa con la Orquesta Original de Cartagena tras una audición para un festival de músicas del mundo. “Hicimos la audición en el Teatro Heredia y me fui a Inglaterra a representar a Colombia en este encuentro cultural con la banda. Y me quedé, de las locuras que hace uno”.

Desde entonces, su vida ha transcurrido entre aeropuertos, festivales y escenarios donde la gente no siempre entiende el idioma, pero sí el ritmo. “He llevado el folclor no solamente a Inglaterra. Soy una artista internacional. He puesto a bailar mapalé a un montón de gente que no sabe qué es. Y ha sido una bendición enorme. Yo me siento muy bendecida, muy orgullosa de ser Caribe y llevo el Caribe siempre en mi música, en mis venas”.

Esa experiencia es la que trae esta noche a Noche de Tambó y también a la Noche de Orquestas del Carnaval de Barranquilla en el Par Vial de la Carrera 50. Volver no es un trámite, es un momento personal.

“Para mí el escenario en cualquier parte con dos personas, tres o con cinco mil o con cien mil es lo mismo, pero estar aquí es algo muy personal y muy especial porque es mi tierra. Tiene un doble efecto, me da también mucho nervio porque es mi propia gente. Pero me siento muy orgullosa”.

No es la primera vez que intenta llegar al Carnaval. Ya había participado con el Carnaval de la 44, pero esta invitación tiene otro peso. “Llevo 20 años llevando mi bandera por todo el mundo y Dios quiso que fuera esta vez aquí, en Barranquilla. En otras oportunidades se había aplicado para venir y no se daba. El año pasado se aplicó sin ninguna expectativa y pasamos. Y aquí estoy”.

Su paso por el Carnaval será corto. Doce minutos. Lo suficiente, dice, para hacer “milagros”. “Traigo tres canciones nuestras, dos canciones de mi álbum Madremonte y la última canción que sacamos, que es una canción de una gran cantante francesa, donde hicimos una versión muy tropical en español. Siempre me gusta mostrar nuestro folclor. Yo toco un poquito de gaita, traigo el baile, la interacción con el público. En 12 minutos vamos a hacer un poquito de la magia de Angélica López”.

Esa mezcla de repertorio propio con raíz tradicional es lo que ha conectado con públicos lejanos. “Yo siento que la música no tiene lenguaje, es un lenguaje universal. Esa es la parte del set que la gente más conecta cuando estoy fuera”.

Después del Carnaval, su mirada sigue puesta en crear. “Yo siempre estoy creando porque soy compositora. Este año tengo un álbum en la mesa que es la primera vez que estoy dedicando un álbum a Dios. Quiero un álbum para Él, ya lo tengo en la mesa”.

También empezó un nuevo proceso personal en Londres. “Empecé incluso la universidad. Me metí a estudiar en Londres, en la mejor universidad de música, para sacar una licenciatura en negocios musicales. Quiero aprender y seguir creciendo”.

Cartagenera, radicada en Inglaterra, vendiendo folclor en Europa y Asia. Ese cruce de caminos no es una estrategia, es su biografía convertida en sonido. Esta noche, ese recorrido desemboca en un tambor, en su tierra, frente a su gente.

