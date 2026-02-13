Todo se encuentra listo en Barranquilla para el inicio del Carnaval. Con la coronación de los reyes Michelle Char y Adolfo Maury, la capital del Atlántico vuelve a ser epicentro de la alegría y la diversión, atrayendo a más de un millón de visitantes.

El alcalde Alejandro Char estuvo este viernes en el Gran Malecón y dio la bienvenida a cientos de turistas que se encontraban en la Luna del Río, en medio del acto de presentación del bus turístico que visibilizará las joyas urbanas y naturales de la ciudad.

En este espacio, destacó que la capital del Atlántico se sigue consolidando como escenario de grandes eventos, al tiempo que resaltó que esta fiesta permite dinamizar la economía y generar empleo formal e informal en toda la ciudad.

“Cada día el Carnaval gana mucha audiencia, muchos más visitantes, muchos más empleos para nuestra gente. Mira que la economía está moviéndose cerca de 900 mil millones de pesos, 200 mil empleos entre directos e indirectos”, resaltó el mandatario distrital.

Char indicó que la ciudad cuenta con una variada oferta para propios y visitantes, al tiempo que resaltó el trabajo hecho por la monarquía carnavalera, siendo enfático en que la reina Michelle “ha hecho un trabajo espectacular y está motivando a toda la ciudad”.

Desde el Distrito se destacó que la agenda de precarnaval y Carnaval ha incluido cientos de eventos, en su mayoría gratuitos, entre desfiles, conciertos, espectáculos folclóricos, exposiciones a cielo abierto, espacios académicos y presentaciones de artistas locales, nacionales e internacionales en distintos puntos de Barranquilla.

Este año, además, se espera la llegada de más de 820 mil visitantes nacionales e internacionales. Según la Aerocivil, se proyecta el arribo de aproximadamente 107.000 pasajeros por vía aérea, a lo que se suma el flujo significativo de viajeros por vía terrestre.

Asimismo, la proyección en materia de seguridad contempla un despliegue de 2.630 policías en las calles. De ese pie de fuerza, 1.750 unidades llegan a la ciudad de apoyo y 880 hacen parte de especialidades como la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, entre otras.

“La invitación es a acoger a todos los que nos visitan, cuidar nuestros espacios, protegerlos y, bueno, mostrarle al mundo que somos gente buena, gente sana y gente que quiere salir adelante”, puntualizó el mandatario distrital.