Es noche de fiesta en Barranquilla. Su cielo de encantos y la luna con su maravilla, acompaña a una ciudad que ya festeja su más grande patrimonio. Falta poco para la coronación de los reyes del Carnaval 2026 Michelle Char Fernández y Adolfo Maury, por lo que el ambiente está encendido.

Las graderías se han ido llenando poco a poco. La fiesta comenzó temprano. A las 7:00 p.m. de este viernes 13 de febrero, subió a la tarima Juan Carlos Coronel, quien puso a cantar a todos con Patacón Pisao y La Noche, canciones que ya son parte del ADN del Caribe.

Josefina Villarreal

Luego llegó un invitado especial: Rey Arturo González, músico cartagenero con más de 30 años de trayectoria. Trombonista, bajista y productor, ha trabajado con grandes de la salsa como Tito Nieves, Cheo Feliciano y el Grupo Niche. Con Coronel interpretó Y tú no estás” y Amor en silencio.

Pero las sorpresas no pararon ahí. Juan Carlos Coronel presentó en pantalla un video en el que la barranquillera Maía se disculpaba por ausentarse en el escenario.

Josefina Villarreal

Luego, cuando sonó ‘Amor imposible’, apareció su potente voz y sorprendió a todos vestida de dorado.

Y la sonoridad Caribe seguía. Llegó el turno de Tato Marenco que con su gaita hizo sonar ‘La tortuga’. Además, ambos hacen parte de la canción de la reina titulada ‘Aquí suena Michelle’.

Homenaje a Yeison Jiménez

En medio de la celebración, decidió rendirle un homenaje póstumo a Yeison Jiménez, fallecido el pasado 10 de enero en un accidente aéreo. Con respeto y sentimiento, Coronel interpretó “Aventurero”, logrando quedó asistentes correaran este exitoso tema de la música popular.