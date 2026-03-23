La vigésima edición del Carnaval Internacional de las Artes cerró con una noche cargada de música y reflexión este domingo en el teatro Luis Guillermo Henao de la Fábrica de Cultura.

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Bajo el sugerente título “El patacón pisao’ del Coronel”, la última sesión del evento reunió, desde las 9:35 p. m., a un público que respondió con entusiasmo a una despedida que combinó conversación y espectáculo.

El protagonista de la velada fue el cantante y productor cartagenero Juan Carlos Coronel, quien inició la jornada cantando ‘Patacón pisao’.

“Es la primera vez que tengo este tipo de encuentros en una carrera que tiene más de cincuenta años, porque empecé desde los 7 años de edad. ‘Patacón pisao’ fue mi primer éxito con el Nene y sus traviesos, antes había estado influenciado por mi madre que fue una gran boletista, yo la imitaba y desde allí fui forjando mi carácter y trayectoria. Ella todos los días me aderezaba las mañanas con sus boleros”, empezó explicando el ganador del Latin Grammy.

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En un formato íntimo de diálogo junto a los periodistas Jaime Abello Banfi y Álvaro Suescún la conversación transitó por distintos momentos de su vida artística, sus influencias musicales y su papel en la construcción de una identidad sonora caribeña, marcada por la tradición pero abierta a nuevas lecturas.

Orlando Amador Juan Carlos Coronel en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

Coronel evocó anécdotas de su trayectoria y reflexionó sobre la evolución de la música tropical colombiana, así como su relación con otras expresiones culturales del país.

“Yo recuerdo que mis padres me llevaban a diferentes bares de Cartagena para darme a conocer, ese era el Instagram de la época, el señor Édgar García Ochoa ‘Flash’ fue testigo de eso. Me gané concursos de cantos y ver cómo la gente me aplaudía, eso me llenó de seguridad y me animó a tomar en serio esto de ser cantante, comencé con las baladas”. Acto seguido interpretó ‘Piel canela’.

Orlando Amador Juan Carlos Coronel en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

En el bar ‘Donde Guido’ encontró su escenario principal y de a poco con el grupo Casanova empezó a interpretar música tropical. De la mano de Wady Bedran e Isaac Villanueva encontró un camino ideal para llenarse de éxito. Luego interpretó ‘La nave del olvido’.

Juan Carlos contó que Isaac Villanueva lo recibió a los 14 años para grabar con Discos Fuentes. “Yo iba con la idea de cantar boleros y baladas y el maestro Fruko apenas me vio me dijo ‘muchacho bájate de la nube que vas a cantar es salsa. Me hizo una audición con Afro Sound y apenas me escuchan cantar me invitó a hacer parte de Fruko y sus Tesos y Latín Brothers”.

A los 16 años por solicitud directa de El Nene del Real integró la agrupación del maestro Adolfo Echeverría y tras llenarse de requisitos luego se unió con El Nene para crear el grupo El Nene y sus Traviesos. “El Joe Arroyo escribió un tema que pidió lo interpretara yo porque me tenía mucha confianza”.

Esa canción era ‘El resplandor’ canción que cantó Coronel acompañado de los aplausos del público.

Orlando Amador Juan Carlos Coronel en la clausura del Carnaval Internacional de las Artes.

Luego cantó ‘El ventanal’, ‘El pantalón se me cae’ y mucho más clásicos.

La presentación musical fue un verdadero recorrido por su carrera. El público, ya inmerso en la atmósfera festiva, respondió con aplausos y entusiasmo, cerrando la noche en un ambiente de complicidad artística.

De esta manera, el Carnaval Internacional de las Artes bajó el telón de su edición número 20, consolidándose una vez más como una “fiesta de la reflexión”. Durante tres días, el evento congregó a escritores, cineastas, artistas visuales y músicos locales, nacionales e internacionales, convirtiéndose en un punto de encuentro para el pensamiento crítico y la creación.