El gran momento sublime, el más esperado por cualquier soberana, llegó hacia las 9:40 p. m. Con los ojos llenos de lágrimas y la sonrisa temblando de emoción, Michelle Char inclinó la cabeza para recibir la corona.

Se la entregó su antecesora, Tatiana Angulo Fernández de Castro, portadora de la joya ‘Esmeralda Caribe’, creada por Adela de Char como homenaje a las piedras naturales de Colombia.

Antes, en las pantallas, Michelle apareció agradeciendo. Dio las gracias a su equipo, a quienes han caminado con ella desde el primer ensayo, desde la primera idea. Habló de este viaje que apenas comienza y que volará alto hasta el Miércoles de Ceniza, cuando el Carnaval se despida.

Vestida de verde intenso, lució un traje adornado detrás con gigantescas plumas. La creación fue del diseñador Alfredo Barraza, que le hizo homenaje a la tierra.